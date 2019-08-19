Сразу три бренда втянуты в новый этический скандал

Модные марки Vaersace, Givenchy и Coach разгневали жителей Китая незнанием его географии и политического устройства.

Причиной гнева в адрес Versace послужили футболки марки, на которой Гонконг и Макао названы отдельными странами. Китайская актриса Ян Ми отказалась сотрудничать брендом, обвинив его в подрыве территориальной целостности Китая. Пользователи соцсетей активно поддержали актрису. Модному дому пришлось снять футболки с продажи, а Донателла Версаче опубликовала пост, в котором принесла свои извинения: «Я глубоко сожалею о несчастной оплошности, которую допустила наша компания и которую с недавнего времени обсуждают во всех соцсетях. Я никогда не хотела нарушить национальный суверенитет Китая».

Вслед за итальянским домом моды такую же досадную оплошность допустили бренды Coach и Givenchy. Причиной волны критики вновь стали футболки с названием городов и стран, в которых марки представлены. Обе компании уже принесли свои извинения.