Старт зимней распродажи в STREET BEAT

В сети магазинов кроссовок и кед STREET BEAT, STREET BEAT KIDS и STREET BEAT SPORT стартует сезонная распродажа.

Традиционный зимний сейл распространяется на все представленные бренды. Скидка до 50% действует на Nike, Jordan, Puma, Reebok, ASICS Tiger, Converse, New Balance и другие бренды. Товары по сниженной цене легко посмотреть на сайте, открыв соответствующий раздел: для мужчин, женщин, детей и подростков, а также товары для спорта.