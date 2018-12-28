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Старт зимней распродажи в STREET BEAT

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  • 28 Декабря 201810:41
Сюжеты: STREET BEAT

В сети магазинов кроссовок и кед STREET BEAT, STREET BEAT KIDS и STREET BEAT SPORT стартует сезонная распродажа.

Традиционный зимний сейл распространяется на все представленные бренды. Скидка до 50% действует на Nike, Jordan, Puma, Reebok, ASICS Tiger, Converse, New Balance и другие бренды. Товары по сниженной цене легко посмотреть на сайте, открыв соответствующий раздел: для мужчин, женщин, детей и подростков, а также товары для спорта.

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