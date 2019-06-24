Вход
ADV



Интересно
Balenciaga (109)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Стиль Balenciaga в контексте испанского искусства

  • 49
  • 0
  • 24 Июня 201921:06
Сюжеты: Balenciaga

В Мадриде открылась выставка, посвященная парижскому дому моды и влиянию на него изобразительного искусства Испании.

Мадридский Музей Тиссена-Борнемисы представил новую выставку, в которой кураторы объединили стиль парижского дома моды Balenciaga и его взаимоотношения с испанским изобразительным искусством. Главным образом внимание экспозиции сосредоточено на наследии основателя марки Кристобаля Баленсиаги и картинах художников XVI–XX веков. В релизе музея говорится: «Баленсиага непрестанно изучал историю искусств и в течение всей своей работы, использовал ее влияние для создания собственного неповторимого стиля, возрождая исторические костюмы и подавая их удивительно современно». Посетить выставку можно 22 сентября.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru