Стиль Balenciaga в контексте испанского искусства

В Мадриде открылась выставка, посвященная парижскому дому моды и влиянию на него изобразительного искусства Испании.

Мадридский Музей Тиссена-Борнемисы представил новую выставку, в которой кураторы объединили стиль парижского дома моды Balenciaga и его взаимоотношения с испанским изобразительным искусством. Главным образом внимание экспозиции сосредоточено на наследии основателя марки Кристобаля Баленсиаги и картинах художников XVI–XX веков. В релизе музея говорится: «Баленсиага непрестанно изучал историю искусств и в течение всей своей работы, использовал ее влияние для создания собственного неповторимого стиля, возрождая исторические костюмы и подавая их удивительно современно». Посетить выставку можно 22 сентября.