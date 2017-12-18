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Артем Кузелев

Супермодели в новой рекламе Versace. Весна-лето, 2018

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  • 18 Декабря 201712:01
Сюжеты: Versace, Рекламные кампании, Naomi Campbell, Christy Turlington, Джиджи Хадид (Gigi Hadid)

Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон и другие супермодели стали героинями нового кампейна итальянского дома моды.

Марка Versace опубликовала снимки новой рекламной кампании. Представлять коллекцию сезона весна-лето 2018 выпала честь супермоделям двух поколений: с одной стороны, Наоми Кэмпбелл и Кристи Тарлингтон, с другой – Джиджи Хадид и Кайя Гербер.

Как известно, новая коллекция Донателлы посвящена памяти ее брата и основателя дома моды Джанни Версаче. В знак уважения сестра легендарного дизайнера использовала винтажные принты, придуманные Джанни, и архивные силуэты.

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