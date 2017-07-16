Вход
ADV
Интересно
Gucci (256)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Теперь в Gucci можно обставить и дом

  • 115
  • 0
  • 16 Июля 201715:22
Сюжеты: Gucci

Итальянский дом моды анонсировал выход эксклюзивной коллекции предметов мебели и интерьера.

1 / 6
  • Дебютная коллекция Gucci Decor

За последние пару лет стиль дома Gucci окончательно оформился и приобрел фирменное романтическое настроение. Одежда и аксессуары очень эклектичны и часто щедро декорированы. Такой красотой, конечно же, хочется окружать себя и в повседневной жизни, решил Алессандро Микеле и объявил о выходе коллекции предметов интерьера. Эксклюзивная линия дома получила название Gucci Decor и включает люксовую мебель и декор, созданные по мотивам дизайна одежды. Ожидается, что в магазины дебютная коллекция попадет в сентябре.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru