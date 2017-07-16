Теперь в Gucci можно обставить и дом

Итальянский дом моды анонсировал выход эксклюзивной коллекции предметов мебели и интерьера.

1 / 6 Дебютная коллекция Gucci Decor











За последние пару лет стиль дома Gucci окончательно оформился и приобрел фирменное романтическое настроение. Одежда и аксессуары очень эклектичны и часто щедро декорированы. Такой красотой, конечно же, хочется окружать себя и в повседневной жизни, решил Алессандро Микеле и объявил о выходе коллекции предметов интерьера. Эксклюзивная линия дома получила название Gucci Decor и включает люксовую мебель и декор, созданные по мотивам дизайна одежды. Ожидается, что в магазины дебютная коллекция попадет в сентябре.