В Dior переосмыслили дизайн популярных сумок

Парижский дом моды выпустил коллекцию сумок Lady Dior, 30 Montaigne и Saddle из матовой кожи.

Дом моды Dior регулярно пересматривает дизайн своих классических моделей и обновляет их. На этот раз парижская марка представила коллекцию сумок Ultra-Matte, которую составили модели Lady Dior, 30 Montaigne и Saddle. Все сумки и кошельки выполнены из матовой кожи разных оттенков и отделаны металлическими застежками, цепочками и брелоками.