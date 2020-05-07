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Артем Кузелев

В Dior переосмыслили дизайн популярных сумок

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  • 07 Мая 202018:21
Сюжеты: Dior

Парижский дом моды выпустил коллекцию сумок Lady Dior, 30 Montaigne и Saddle из матовой кожи.

Дом моды Dior регулярно пересматривает дизайн своих классических моделей и обновляет их. На этот раз парижская марка представила коллекцию сумок Ultra-Matte, которую составили модели Lady Dior, 30 Montaigne и Saddle. Все сумки и кошельки выполнены из матовой кожи разных оттенков и отделаны металлическими застежками, цепочками и брелоками.

 
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