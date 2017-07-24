Бренд Swatch выпустил долгожданную осеннюю коллекцию 2017, в которой, как всегда, соединяются лучшие традиции швейцарского часового искусства и стиль большого города. Все три темы коллекции отличаются гармоничным сочетанием природных мотивов, насыщенной цветовой палитрой и радостью жизни. А это один из главных секретов успеха современных и эклектичных часов. Балконные оранжереи, хэндмейд, фермерские продукты — движение «назад к природе» никогда ещё не было так популярно, как в сегодняшнем мире цифровых технологий. Коллекция Countryside — с цветочными и анималистическими принтами — призывает к естественности и наслаждению простыми радостями сельской жизни. Коллекция Time to Swatch вызывает неподдельное восхищение своей простотой, возвращает нас к недооценённой элегантности и заставляет вспомнить всем известные классические модели Swatch. Высокие горы, настоящий шоколад, вкуснейший сыр, традиции часового дела: добро пожаловать в Швейцарию! Коллекция Swissness показывает, что на самом деле из себя представляет Швейцарская Конфедерация.