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Артем Кузелев

В офисах Gucci проходит обыск

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  • 05 Декабря 201719:31
Сюжеты: Gucci

Утром стало известно, что в миланской штаб-квартире итальянской марки начались обыски по делу о неуплате налогов на 1,3 млрд евро.

Представители компании подтвердили факт проведения следственных действий, а также сообщили журналистам, что собираются оказывать сотрудникам правоохранительных органов максимальное содействие. По опубликованным данным, стражи порядка также провели обыск в офисе Gucci, расположенном во Флоренции.

Официальной причиной таких мероприятий называется подозрение компании в неуплате налогов. По данным прокуратуры, марка в целях экономии выплачивала часть налогов на территории Швейцарии. В результате этих действий бюджет Италии недополучил 1,3 миллиарда евро. Известно, что несколько лет назад в центре подобного скандала оказался бренд Prada.

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