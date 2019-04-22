В Риме открылась выставка фотографий Паоло ди Паоло

Итальянский дом Gucci стал спонсором ретроспективы знаменитого фотографа.
В национальном музее искусств XXI века в Риме начала работу выставка работ Паоло ди Паоло. Проект, получивший название PAOLO DI PAOLO. Mondo perduto, реализован при поддержке итальянского дома моды Gucci. Посетители смогут увидеть более 250 фото и 250 000 негативов фотографа, причем многие из них выставляются впервые. Материалы для экспозиции музею предоставила дочь Паоло ди Паоло Сильвия. Посетить выставку можно до конца июня.
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