В Риме открылась выставка фотографий Паоло ди Паоло

Итальянский дом Gucci стал спонсором ретроспективы знаменитого фотографа.

В национальном музее искусств XXI века в Риме начала работу выставка работ Паоло ди Паоло. Проект, получивший название PAOLO DI PAOLO. Mondo perduto, реализован при поддержке итальянского дома моды Gucci. Посетители смогут увидеть более 250 фото и 250 000 негативов фотографа, причем многие из них выставляются впервые. Материалы для экспозиции музею предоставила дочь Паоло ди Паоло Сильвия. Посетить выставку можно до конца июня.