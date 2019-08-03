В структуре дома Gucci новая должность

Итальянский дом моды добавил в свой штат специалиста по диверсити и инклюзивности.

Следуя актуальным трендам индустрии, руководство итальянского дома моды решило ввести в штатное расписание новую должность. Теперь в компании появился специалист, который займется развитием стратегии инклюзивности и культурного разнообразия. На эту ответственную должность была приглашена Рене Тирадо. Ранее специалистка занимала аналогичный пост в Главной бейсбольной лиге. Первоочередными задачами Рене станут равенство во флорентийской компании и глобальная стратегия по созданию комфортных и безопасных рабочих мест.