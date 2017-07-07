Велосипед Balenciaga за 3000 фунтов

Представленный во время мужского шоу сезона весна-лета 2018, велосипед Balenciaga появился в продаже во французском универмаге Colette.

Как дизайнер, Демна Гвасалия имеет большой опыт превращения банальных вещей в нечто экстраординарное. Вспомнить хотя бы историю с хозяйственной сумкой Ikea и ее роскошной версией из синей кожи. На этот раз рука мастера коснулась велосипеда, который Гвасалия представил во время мужского дефиле сезона весна-лето 2018. Ничем особо не выделяющийся из ряда своих собратев, этот байк наконец поступил в продажу, но… по цене 3000 фунтов стерлингов.

Специалисты мастерской London’s Rat Race Cycles, которые спроектировали модель, рассказывают, что в техническом плане здесь нет ничего нового. Более того, велосипед с детским креслом скомплектован скорее из устаревших базовых компонентов. Подобные модели других марок можно приобрести в спортивных магазинах за 100 фунтов, однако маркировка Balenciaga значительно повышает ставки.