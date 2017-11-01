Vemina. Весна-лето 2018

За окнами осенний листопад, а подиум Гостиного двора полыхнул яркими весенними красками, ворвавшимися на московскую Неделю моды вместе с коллекцией prêt-`a- porte известного российского дизайнера Лизы Романюк – основателя и креативного директора Дома моды VEMINA.

Феноменально ощущая дыхание времени, Лиза Романюк высказалась в новой коллекции в пользу палитры просыпающейся природы, женской эмоциональности, чувственности и абсолютной современной классики. Создается ощущение, что работая над коллекцией, дизайнер откровенно наслаждалась творческим процессом: любая из моделей безусловно воплощает возвышенную радость художника.

Коллекция Лизы Романюк восхищает и изобретательной интерпретацией мировых модных трендов, и мастерскими конструкциями, и безусловной гармонией силуэтов и материалов, и самым пристальным вниманием к деталям. Дизайнерская ставка сделана на высокотехнологичные шелковые ткани с оригинальными текстурами, свежие сочетания цветов и оттенков, актуальный крой и безупречное исполнение.

Сохраняя в новом сезоне статус культовых вещей, радуют глаз красочные жакеты из нежного меха в гамме весенних цветов – анютиных глазок, тюльпанов, нарциссов.

Гармонично вписываются в эстетику коллекции и зовут воспринимать жизнь как праздник эффектные объемные модели из двухсторонней тафты цвета спелого томата с волнообразными оливково-песочными полосами, напоминающими деревенские дороги в солнечной Тоскане.

Удачно цитирует стиль 20-х годов открытое платье из невесомого шифона с флоральным принтом: живописные цветы на каскадных оборках точно повторяют узор ткани, и при движении возникает эффект 3D.

Постоянно совершенствуясь в классическом стиле, но никогда не повторяясь, Лиза Романюк органично вписала в контекст коллекции индивидуальные образы как для офисных будней, так и для гламурных вечеринок. Для делового дня – элегантные жаккардовые костюмы и полупальто, жемчужно-серый и бежевый кожаные жакеты, комбинезон с юбками-брюками и платье из рельефной структурированной органзы. А для веселого вечера - коктейльные платья цвета золота и серебра, наряды из шелковых тканей с золотым напылением, флоральными принтами, плиссе и клоке. Особый романтический флёр моделям придает отделка – ряды складок, защипы, банты, воланы и аппликации-бабочки.

Поздний вечер и ночь – время искренних чувств и драматичных образов, воплощающих страсть и сексуальность. В этой роскошной линии коллекции Лизы Романюк безраздельно царят глубокие декольте, обнаженные плечи, пышные юбки в пол, узкие корсажи и благородные ткани уровня haute couturе, на которых порхают бабочки, летают ласточки, цветут ирисы и сверкают богатые вышивки бисером, стразами, золотыми и серебряными нитями. Вечерние модели коллекции олицетворяют абсолютно современный аристократический стиль без излишнего налета винтажности.

Дефиле торжественно завершает великолепное белоснежное подвенечное платье с крупными атласными цветами, кринолином, шлейфом и традиционной фатой, но не на изящной головке невесты, а у открывающего нежные девичьи плечи декольте. Эта изобретательная модель дизайнера Лизы Романюк еще раз откровенно говорит: смелее, у моды больше нет табу, это Ваш день, будьте такой, какой Вам хочется!

Фото - Dima Babushkin