Victoria Andreyanova осень-зима 2018-19

British in Moscow

Свободолюбивые британцы расчерчивают свой мир в костюмные квадраты, чтобы в полёте души не забывать про систему координат.

Погода поливает их дождём, а они расцветают.

Их газоны идеальные, а волосы растрёпанные.

Они чтят корону, но презирают условности.

Они ветреные натуры с сексуальным акцентом.

Если ваша русская душа вдруг нараспашку, закутайте её в тёплый твид.

Если наоборот - вы человек в футляре - Мэри Квонт изобрела для вас мини-юбку.

Enjoy!

Цвета: оранжевый, коралловый, фуксия, зеленый, желтый, бежевый, серый, полоска, клетка. жаккардовые цветы.

Ткани: шотландские мохеры и твиды, пальтовые кашемиры, неопрен и винил.

Фактуры: жаккарды, габардины, двусторонние ткани, кашемировые пуховики, многослойность.

Детали: пластиковые заколки и броши из 80-х, подвески-сердца, принтованные колготки, широки ремни из голографического пластика.

Силуэты: прямые, широкие плечи 80-х, трапеция.

Детали: отделка тесьмой, боковые разрезы, капроновые комбинезоны в стиле sport chique, пояс на кулиске, мини, стеганые детали.

Обувь для показа была предоставлена компанией «Эконика».

Показ был посвящен 25-летию марки. В конце показа на подиум вышел не только дизайнер, но и ее большая команда.