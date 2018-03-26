Victoria Andreyanova осень-зима 2018-19

British in Moscow
Свободолюбивые британцы расчерчивают свой мир в костюмные квадраты, чтобы в полёте души не забывать про систему координат.
Погода поливает их дождём, а они расцветают.
Их газоны идеальные, а волосы растрёпанные.
Они чтят корону, но презирают условности.
Они ветреные натуры с сексуальным акцентом.
Если ваша русская душа вдруг нараспашку, закутайте её в тёплый твид.
Если наоборот - вы человек в футляре - Мэри Квонт изобрела для вас мини-юбку.
Enjoy!
Цвета: оранжевый, коралловый, фуксия, зеленый, желтый, бежевый, серый, полоска, клетка. жаккардовые цветы.
Ткани: шотландские мохеры и твиды, пальтовые кашемиры, неопрен и винил.
Фактуры: жаккарды, габардины, двусторонние ткани, кашемировые пуховики, многослойность.
Детали: пластиковые заколки и броши из 80-х, подвески-сердца, принтованные колготки, широки ремни из голографического пластика.
Силуэты: прямые, широкие плечи 80-х, трапеция.
Детали: отделка тесьмой, боковые разрезы, капроновые комбинезоны в стиле sport chique, пояс на кулиске, мини, стеганые детали.
Обувь для показа была предоставлена компанией «Эконика».
Показ был посвящен 25-летию марки. В конце показа на подиум вышел не только дизайнер, но и ее большая команда.
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