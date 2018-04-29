Вход
ADV
Интересно
Balenciaga (102)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Видео: Дом Balenciaga в эпицентре скандала

  • 141
  • 0
  • 29 Апреля 201800:45
Сюжеты: Balenciaga

Китайских покупателей оскорбили и избили сотрудники магазина Balenciaga в парижском Printemps.

В сети опубликовано любительское видео, которое сняли очевидцы происшествия. Кадры быстро облетели мировую паутину и стали доказательством неэтичного и грубого поведения сотрудников Balenciaga. Участники инцидента рассказывают, что несколько покупателей попытались пройти без очереди в фирменный отдел парижского дома, расположенный в универмаге Printemps. Это возмутило стоявшую в очереди китаянку, из-за чего началась перебранка. Женщине угрожали и даже толкнули. Когда за нее вступился сын, он был повален на пол и избит. Все завершилось оскорблениями из уст продавца-консультанта и выводом из магазина.

Парижский дом моды уже принес за случившееся публичные извинения клиентам из Китая. Обращение было опубликовано и в китайской соцсети Weibo, и в Twitter. Однако некоторые пользователи уверены, что извинения неискренни, так как появились они только после того, как по хештегу #boycottbalenciagadiscriminateschinese («бойкотируем Balenciaga, дискриминирующего китайцев») перешло 23 миллиона человек.

Администрация универмага Printemps пообещала провести дополнительное обучение персонала на тему правил поведения в подобных конфликтных ситуациях.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru