Видео: Как дом Dior создает наряды haute couture

Парижский дом моды рассказал и показал, как его мастера создают кутюрные коллекции.
В рамках проекта Les Journees Particulieres парижский дом моды открыл для своих поклонников двери особняка на авеню Монтень, 30. Именно здесь находятся мастерские Dior, в которых создается настоящее волшебство. Гости марки смогли увидеть выставку миниатюрных версий легендарных платьев, созданных в разное время разными креативными директорами дома: от самого Кристиана Диора до Марии Грации Кьюри. Работники ателье показали, как создаются кутюрные наряды, и подкрепили все видеороликом.
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