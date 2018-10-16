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Артем Кузелев

Видео: Как дом Dior создает наряды haute couture

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  • 16 Октября 201820:56
Сюжеты: Dior

Парижский дом моды рассказал и показал, как его мастера создают кутюрные коллекции.

В рамках проекта Les Journees Particulieres парижский дом моды открыл для своих поклонников двери особняка на авеню Монтень, 30. Именно здесь находятся мастерские Dior, в которых создается настоящее волшебство. Гости марки смогли увидеть выставку миниатюрных версий легендарных платьев, созданных в разное время разными креативными директорами дома: от самого Кристиана Диора до Марии Грации Кьюри. Работники ателье показали, как создаются кутюрные наряды, и подкрепили все видеороликом.

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