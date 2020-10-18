Видео: Коллекция Valentino. Весна-лето, 2021

Показ весенне-летней коллекции итальянского дома прошел по аккомпанемент группы Labirinth в индустриальном помещении.

В доме Valentino решили не отказываться от формата традиционного дефиле и представили новую коллекцию при собрании минимального количества гостей. Чтобы сохранить требования социального дистанцирования, показ был организован в просторном индустриальном помещении, которое украсили живыми растениями. В целом такие декорации отлично рифмовались с самой коллекцией – минималистичной и нежной. Пьерпаоло Пиччоли представил модели, украшенные драпировками из полупрозрачных тканей, и дополнил их мини в духе 1960-1970-х. О том, что дизайнер вдохновлялся стилистикой ретро, говорят и вязаные топы, и расслабленные блузы, и рубашки свободного кроя, и сарафаны-кимоно. Чтобы не быть слишком уж сдержанным, Пиччоли использует яркую палитру – от оранжевого и голубого до розового и зеленого.