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Артем Кузелев

Видео: Коллекция Valentino. Весна-лето, 2021

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  • 18 Октября 202011:51
Сюжеты: Valentino, Весна-лето 2021

Показ весенне-летней коллекции итальянского дома прошел по аккомпанемент группы Labirinth в индустриальном помещении.

В доме Valentino решили не отказываться от формата традиционного дефиле и представили новую коллекцию при собрании минимального количества гостей. Чтобы сохранить требования социального дистанцирования, показ был организован в просторном индустриальном помещении, которое украсили живыми растениями. В целом такие декорации отлично рифмовались с самой коллекцией – минималистичной и нежной. Пьерпаоло Пиччоли представил модели, украшенные драпировками из полупрозрачных тканей, и дополнил их мини в духе 1960-1970-х. О том, что дизайнер вдохновлялся стилистикой ретро, говорят и вязаные топы, и расслабленные блузы, и рубашки свободного кроя, и сарафаны-кимоно. Чтобы не быть слишком уж сдержанным, Пиччоли использует яркую палитру – от оранжевого и голубого до розового и зеленого.

 
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