Выставка «Кино и мода. Платья знаменитых киноактрис из коллекции Александра Васильева» впервые пройдет в Универмаге «ХЦ Сокольники». С 10 октября по 31 декабря историк моды, коллекционер и известный телеведущий Александр Васильев подарит всем желающим возможность прикоснуться к миру советских кинозвезд, которые были настоящими иконами стиля ХХ века.

На модной экспозиции вы сможете проникнуться атмосферой времени, когда выхода каждого нового фильма с любимой актрисой ждали годами. Вдохновляющими кумирами кино были Валентина Серова, Лидия Смирнова, Клара Лучко, Вия Артмане, Светлана Светличная, Людмила Касаткина, Наталья Фатеева, Людмила Гурченко, Наталья Гундарева, Любовь Полищук и другие. В то время актрисы были не просто известнейшими женщинами, они были предвестницами моды - им подражали.

Центральными экспонатами выставки станут роскошные вечерние и сценические наряды, детали которых можно разглядывать бесконечно, а также раритетные аксессуары и уникальные предметы, принадлежащие кинодивам.

Это и платье из жаккардовой ткани с атласной отделкой актрисы Любови Полищук, которое было выполнено для съемок фильма "12 стульев" режиссера Марка Захарова. И авторская реплика платья - балахона из крепдешина, окрашенного вручную модельером Любовью Аксеновой для знаменитого выступления Аллы Пугачевой на фестивале в Сопоте. И бальное платье, сшитое из тюля и украшенное бархатными лентами, принадлежащее легенде советского кино Лидии Смирновой. И платье из крепдешина с цветочной аппликацией для фильма "Право первой подписи" из гардероба известной актрисы Натальи Фатеевой. И оригинальная туника из индейского пончо и юбка из чесучи актрисы Вии Артмане также не оставит ценителей моды равнодушными. Список экспонатов действительно впечатляющий — двадцать невероятных платьев от красивейших женщин эпохи!

Выставка пройдет с 10 октября по 31 декабря по адресу: Универмаг «ХЦ Сокольники», ул. Русаковская, 31. Время работы: с 10.00-22.00. Экспозиция разместится на третьем этаже универмага. Вход свободный!