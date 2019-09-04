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Артем Кузелев

Выставка «Кристиан Диор. Дизайнер мечты» стала рекордсменом

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  • 04 Сентября 201923:10
Сюжеты: Dior

Сотрудники Музея Виктории и Альберта сообщили, что выставочный проект о французском дизайнере стал самым посещаемым в истории музея.

В первый сентябрьский день в лондонском Музее Виктории и Альберта закрылась выставка «Кристиан Диор. Дизайнер мечты». Сотрудники музея подвели итоги проекта, и оказалось, что он стал стал самым популярным у публики за всю историю музея. За время работы экспозиции ее посетили 594 994 человека, это на 100 000 больше посещаемости легендарной выставки Alexander McQueen: Savage Beauty.

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