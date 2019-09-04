Выставка «Кристиан Диор. Дизайнер мечты» стала рекордсменом

Сотрудники Музея Виктории и Альберта сообщили, что выставочный проект о французском дизайнере стал самым посещаемым в истории музея.

В первый сентябрьский день в лондонском Музее Виктории и Альберта закрылась выставка «Кристиан Диор. Дизайнер мечты». Сотрудники музея подвели итоги проекта, и оказалось, что он стал стал самым популярным у публики за всю историю музея. За время работы экспозиции ее посетили 594 994 человека, это на 100 000 больше посещаемости легендарной выставки Alexander McQueen: Savage Beauty.