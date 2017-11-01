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Артем Кузелев

Юбилейные обновления коллекции Dior VIII Montaigne

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  • 01 Ноября 201710:49
Сюжеты: Dior, Часы

В этом году часовая коллекция парижского дома моды пополнилась лимитированными изданиями, созданными к 70-летию Dior.

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  • Юбилейные модели Dior VIII Montaigne

Три эксклюзивные модели Dior VIII Montaigne Tissage Precieux имеют диаметр 36 мм и выпущены лимитированной серией по восемь экземпляров каждая. Вдохновением для создания циферблатов часов послужили текстильные плетения, которые с 1947 года украшают модели прет-а-порте Christian Dior: каннаж, шеврон и гусиная лапка. Элегантные циферблаты будто сотканы из тончайших золотых нитей и инкрустированы  бриллиантами. Ремешок часов выполнен в виде ленты с узором шеврон. Смотрятся все три модели утонченно и роскошно.

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