ZABEGINA. Конный стиль - в массы!

По инициативе модного бренда ZABEGINA в рамках Международной конной выставки "ЭКВИРОС-2016" состоялся Благотворительный Fashion-фестиваль «Конный стиль», который ознаменовал старт очередной акции по сбору денежных средств для спасения больных детей с патологиями, требующими высокотехнологичных операций. Такие акции ZABEGINA с 2012 года проводит в рамках совместной деятельности с Благотворительным Фондом «Линия жизни». Акция была завершена к концу 2016 года, а собранные денежные средства переданы в Фонд.

Автор идеи: Екатерина Забегина

Организаторы Фестиваля: ZABEGINA, Фонд «Линия жизни», КВЦ «Сокольники»

Официальные партнеры Фестиваля: Модельное агентство TopSecretKids и Школа-студия Z'S Models

Генеральные спонсоры Фестиваля: Стрелковый Клуб "Объект" и бренд ZABEGINA

Генеральный информационный спонсор Фестиваля: Журнал "Конный мир"

Генеральный информационный партнер Фестиваля: Intermoda.ru

Официальные информационные партнеры Фестиваля: Moda247.ru - путешествия и мода, CelebrityTV, Teatralka, Агентство Зиг-Заг, equiros.ru, sokolniki.com

В благотворительной акции приняли участие российские дизайнеры одежды и аксессуаров, а также бренды и компании, работающие на рынке товаров для конного спорта и верховой езды, звезды эстрады, кино и телевидения.

Под изумительной красоты пение оперной дивы Жали Исмаиловой, победительницы конкурса Дмитрия Хворостовского, Лауреата международных конкурсов, приглашенной солистки оперных театров Италии, Австрии, Франции, солистки театра «Новая Опера», Фестиваль стартовал показом коллекции одежды “Шаар-Шаэль”, созданной дизайнером Екатериной Забегиной в соавторстве с графическим дизайнером Александром Забегиным. В дефиле приняли участие звезды кино, телевидения и мира моды: актриса и телеведущая, лицо Первого канала российского телевидения Лариса Вербицкая, актриса Лариса Шахворостова с дочерью Александрой Маховиковой, актриса и телеведущая Анна Орис и топ-модель Елена Мосейкина.

Вел показ Заслуженный артист России Владимир Левашев. Над постановкой показа работала известный режиссер Дарья Черныш, на бэкстейдже ей ассистировала Елена Мосейкина.

Зрители в этот вечер увидели показы коллекций одежды и аксессуаров от российских дизайнеров и известных в конной индустрии России компаний, работающих на рынке одежды для конного спорта и верховой езды:

ZABEGINA. Коллекция «Шаар-ШаЭль»

Ekaterina Zabegina & Goga Sabekia for ZABEGINA. Коллекция «Дуэт»

КОНИ&ПОНИ. Коллекция «Кони и пони»

LENALANKO. Коллекция «Одежда, в которой хочется жить»

AННА АРБЕЛИНА (ANNA ARBELINA) и Lia Gureeva. Коллекция «Охота на лис»

ЕЛЕНА ТЕРЕЩУК. Коллекция «Стильная одежда для конного спорта АВАНТИ»

ОЛЬГА ОГНЕНКО. Коллекции «Дюшес» и «Белый кролик»

MyUnicorn. Коллекция «Модные вещи для активной жизни»

Weart. Коллекция «Одежда с рисунком»

ПОЛИНА ГОЛУБЬ. Коллекция «Dijon»

PROKONI. Коллекция «Платинум»

ZABEGINA. Коллекция «Спорт»

Призы, предоставленные участниками Фестиваля, были разыграны среди зрителей в благотворительной лотерее Фонда «Линия жизни». Благотворительная акция по сбору средств стартовала в день показов и продолжалась силами сотрудников бренда ZABEGINA на протяжении последующих двух месяцев. Все вырученные от акции денежные средства будут переданы в Фонд “Линия жизни” для спасения детей с патологиями, требующими высокотехнологичных операций.

Организаторы выражают искреннюю благодарность Генеральному спонсору Фестиваля Стрелковому клубу «Объект», а также PR-директору Фестиваля Татьяне Петровой, замечательным бескорыстным помощникам и талантливым журналистам Наталье Григорьевой и Игорю Пискареву, дизайнеру фирменного стиля Фестиваля Александру Забегину, официальному фотографу Фестиваля Дмитрию Бабушкину, супер-профессионалам своего дела визажистам Алене Хакимовой, Яне Бузычкиной и Ольге Пипич, без которых проведение Фестиваля не было бы таким успешным.

Отдельная благодарность от организаторов всем моделям, участвовавшим в показе на благотворительных началах и поддержавшим своей блестящей работой благородное дело: выпускникам и ученикам Модельного агентства ТopSecretKids, ученикам Школы-студии Z’S Models, а также Вере Шаталиной, Ирине Кузюшиной, Анне Курченко, Полине Декун и Даше Паржизек.

P.S. Впервые благотворительный показ, инициированный брендом ZABEGINA, состоялся в 2012 году, где Филипп Дюме, один из основателей бренда, сказал: «Существует три главных вопроса, которые каждый предприниматель задает себе при ведении бизнеса: «Что делать? Как делать? Почему это нужно делать?». Для нас самым важным из них стал: «Почему это нужно делать?», и именно в этом наша особенность. Мы создали свою компанию, потому что хотим делиться со всеми любовью и счастьем, которые излучает ZABEGINA и которыми пронизана каждая созданная нами вещь. Во всем, что мы производим, вы найдете отражение наших чувств. История компании имеет глубокие корни в конной отрасли, и поэтому во всех наших коллекциях присутствует образ лошади. Мы хотим, чтобы стремительное желание к движению, так присущее лошадям, передавалось и вам, делая вас счастливыми». Эти слова остаются лейтмотивом деятельности бренда ZABEGINA на все времена.

www.zabegina.ru, www.life-line.ru, www.sokolniki.com

https://www.youtube.com/watch?v=-byREPf4AAA

Фотограф - Дима Бабушкин

Видео - Ольга Светлая, CelebrityTV