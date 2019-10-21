Жители Китая вновь обижены на модную индустрию

На этот раз в доме Dior показали карту Китая без Тайваня.

На презентации парижского дома моды перед показом в Шанхае была продемонстрирована неполная карта страны. На рисунке, на котором было отмечено расположение магазинов марки в Китае, не хватало Тайваня. На презентации прозвучал резонный вопрос о том, почему нарушен принцип «единого Китая», на который сотрудник французского бренда ответил: «Я думаю, это потому, что Тайвань слишком маленький для этой картинки». Кроме того, представитель Dior решил нужным объяснить разницу между материковым Китаем, Гонконгом и Тайванем, а также подчеркнуть, что рынки Гонконга и Тайваня не находятся под управлением материковой части страны. Естественно, позже дому Dior пришлось публично извиняться за действия своего работника и выражать поддержку территориальному суверенитету Китая.