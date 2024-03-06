Альберт Усманов назначен директором по маркетингу SUNLIGHT

SUNLIGHT объявляет о назначении Альберта Усманова на должность директора по маркетингу. Ранее он работал в S8 Capital, где около шести лет отвечал за создание и развитие онлайн-бизнеса, включая «Столото», Sport24, METEOR и других.

В новой роли Альберт будет отвечать за создание и имплементацию новой маркетинговой и бренд-стратегии в рознице и цифровых каналах, трансформацию маркетинговых коммуникаций, внедрение продуктово-сегментной стратегии, обновление позиционирования продуктов и бренда SUNLIGHT.

Альберт Усманов является признанным экспертом в сфере коммуникаций и коммерческой трансформации маркетинга. Учился в Yale School of Management и MIT Sloan. Работал во «ВКонтакте», Альфа-Банке и Сбере. На последнем месте работе, в S8 Capital, отвечал за развитие онлайн-бизнеса и электронную коммерцию. Является лауреатом рейтинга «Топ-100 директоров по маркетингу России», Cannes Lions, Effie и E+ Awards, «Серебряный Меркурий» и других отраслевых премий.

«Ювелирный рынок и потребности клиентов ежедневно ставят перед блоком маркетинга SUNLIGHT непростые задачи, решить которые может только опытный и уверенный управленец. Рад, что во главе нашей профессиональной команды маркетологов станет Альберт Усманов. Уверен, что успешный опыт Альберта, его лидерские амбиции и свежий взгляд на рынок позволят SUNLIGHT внедрить уникальный клиентский опыт и масштабные маркетинговые проекты», — отметил Павел Антонов, операционный директор холдинга SUNLIGHT.

«Предложение стать частью команды компании — лидера российского ювелирного рынка — профессиональный вызов. Результаты, которые демонстрирует SUNLIGHT сегодня, география его присутствия впечатляют, а задачи, которые стоят передо мной и моей командой, вдохновляют» — подчеркнул Альберт Усманов, директор по маркетингу SUNLIGHT.

SUNLIGHT (ООО «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ» (операционная компания), входит в холдинг АО «ГРИ») – ювелирная мультибрендовая федеральная сеть №1 в России по объему выручки среди российских ювелирных сетей по данным Forbes и INFOLine. 744 магазина в 260 городах России по состоянию на 5 марта 2024 года. Более 7 млн пользователей ежемесячно на сайте и в мобильном приложении.

Сайт: sunlight.net.