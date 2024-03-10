SUNLIGHT зафиксировал взрывной рост спроса на украшения с драгоценными камнями к 8 марта, а также их экспресс-доставку в течение трех часов

Ювелирный гипермаркет SUNLIGHT проанализировал потребительское поведение жителей России в преддверии Международного женского дня — 8 марта. Аналитики компании выяснили, какие украшения чаще всего заказывают в рознице и на цифровых платформах, в каких городах девушек ждут самые щедрые подарки на 8 марта и другие подробности, а также где представители сильного пола предпочитают покупать ювелирные украшения к празднику.

В результате проведенного исследования был зафиксирован повышенный спрос на украшения из белого золота с бриллиантами (+51% год к году), золотые цепи и браслеты (+19% год к году), украшения из желтого золота с изумрудами (+60% год к году) и сапфирами (+35% год к году), а также на украшения с полудрагоценными камнями, преимущественно с топазами (+8% год к году) и танзанитами (+10% год к году). Средний чек по стране составил 7 696 рублей за период с 4 по 6 марта, при этом выше прошлого года на 15%. Самые дорогие покупки ювелирных изделий совершались в Москве, Московской области, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Симферополь, Нижний Новгород — в среднем на 18% выше, чем в среднем по стране.

Аудитория, которая выбирает ювелирные изделия в качестве подарка — мужчины в возрасте от 25 до 45 лет. При этом молодая аудитория предпочитает выбирать подарок в приложении компании всего за несколько дней до праздника. Самый популярный способ получения онлайн-заказа — экспресс-доставка. Аудитория старше 35 лет, в особенности в регионах России, предпочитает покупать ювелирные украшения непосредственно в точках продаж SUNLIGHT.

«В последние дни мы наблюдаем значимый рост заявок на услугу круглосуточной экспресс-доставки ювелирных украшений — в течение трех часов с момента покупки в интернет-магазине SUNLIGHT. Такая услуга значимо экономит время наших клиентов и позволяет мужчинам успеть купить подарок к Международному женскому дню в "последний момент"», — комментирует Альберт Усманов, директор по маркетингу SUNLIGHT.

В период праздников SUNLIGHT традиционно предлагает своим клиентам множество выгодных предложений. Вне зависимости от стоимости украшения действует система акций и скидок, что делает покупку ювелирных украшений очень выгодной, а возможность экспресс-доставки позволяет оперативно получить будущий подарок в любом городе присутствия SUNLIGHT — за несколько часов.