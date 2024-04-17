Sunlight запускает оплату покупок картами UnionPay

Sunlight расширяет возможности оплаты в розничной сети для клиентов, владельцев карт международная платёжной системы UnionPay. Теперь владельцы карт международной платёжной системы UnionPay могут оплачивать покупки в крупнейших магазинах сети Sunlight через терминалы UPI.

В настоящее время оплата доступна в одиннадцати крупных розничных магазинах в Москве, Санкт-Петербурге, Благовещенске и Владивостоке. В будущем компания планирует расширять количество магазинов сети с терминалами UPI.

«Мы внимательно относимся к качеству сервиса и развитию клиентского опыта в Sunlight. Сегодня мы рады объявить о включении возможности оплаты через UnionPay для владельцев карт из России, Китая и других стран», — подчеркнул Альберт Усманов, директор по маркетингу Sunlight.

«Мы всегда готовы предоставить нашим клиентам быстрый и качественный сервис. В настоящий момент карты платежной системы UnionPay активно проникают на российский рынок. Газпромбанк всегда оперативно реагирует на подобные изменения, поэтому именно наши технические решения пользуются активным спросом у наших партнеров», — прокомментировал Илья Кузнецов, исполнительный вице-президент, начальник департамента розничных продаж Газпромбанка.

О компании

Sunlight (ООО «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ» (операционная компания), входит в холдинг АО «ГРИ») — ювелирная мультибрендовая федеральная сеть №1 в России объему выручки среди российских ювелирных сетей по данным Forbes и INFOLine. 776 магазинов в 262 городах России по состоянию на 16 апреля 2024 года. Более 7 млн пользователей ежемесячно на сайте и в мобильном приложении. Сайт: sunlight.net.

Газпромбанк предоставляет широкий спектр услуг корпоративным и частным клиентам. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики — газовую, нефтяную, химическую и нефтехимическую, металлургию, электроэнергетику, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю и другие отрасли. Банк обладает многолетним уникальным опытом организации проектного финансирования и размещения долговых инструментов на российском и международном рынках капитала, предоставления финансово-консультационных услуг в части проектного. Банк входит в перечень кредитных учреждений, уполномоченных на открытие счетов эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве.

Розничный бизнес Газпромбанка ориентирован на предоставление современных высокотехнологичных продуктов и сервисов, в том числе банковских карт, вкладов, потребительского и ипотечного кредитования, валюто-обменных операций, брокерского обслуживания, страхования.