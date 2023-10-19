Александр Хилькевич: «Конкурс «Подиум – 2023» стал площадкой для нового поколения дизайнеров – это художники, которые смотрят на моду как на искусство»

Легендарный дизайнерский конкурс «Подиум», чья история насчитывает уже более 25 лет, подводит итоги очередного тура. Особенностью конкурса является то, что каждый раз его площадкой становится новое яркое место, пронизанное дыханием истории и красотой природы – Прага, Брно, Ташкент, Бухара, Пятигорск, Шарм-эль-Шейх, Луксор, Красная поляна (Горная Олимпийская деревня). В этом году местом проведения конкурса стала курортная столица России – Сочи.

Для конкурсных показов на черноморском побережье был возведен белоснежный шатер, который был оборудован по самому последнему слову техники – свет, звук, огромные экраны, видеотрансляция, комфортная зона бэкстейджа с обогревом.

Заявки на участие в «Подиуме – 2023» подали более 200 дизайнеров из 20 регионов России и зарубежных стран. Из 70 полуфиналистов призовых мест в 8 номинациях удостоились более 20 человек, еще 25 участников были награждены спецпризами.

Благодаря грамотному выбору номинаций возможности современной моды были показаны максимально широко – на «Подиуме» были представлены коллекции прет-а-порте, высокая мода, женская, мужская, детская одежда, работы профессиональных модельеров и молодых дизайнеров, креативные эксперименты и современное прочтение этники, проекты на стыке моды и виртуальной реальности, а также модная фотография.

Знаменитый аналитик моды Александр Хилькевич, традиционно возглавляющий международное жюри конкурса, отмечает: «Я очень рад уровню мастерства участников. Конкурс проводится уже более 25 лет – и каждый раз планка качества растет и растет».

Отдельная благодарность была высказана официальному фотографу проекта, лучшему фотографу подиумной съемки Дмитрию Бабушкину и популярному фэшн-порталу Intermoda.ru

В этом году работы конкурсантов судили специалисты-практики из России, Китая, Армении и Египта. Единогласным решением жюри Гран-при в размере 150 тысяч рублей вручили Юлии Адамовой (Шахты).

По итогам конкурса Лучшей школой моды России признана Шахтинская школа конструирования и дизайна (руководитель Светлана Куренова). Ее отличительными чертами являются сочетание креативности и прагматизма, феноменальный микс авторских рукотворных фактур, феерия рисунков и цвета, абсолютно непредсказуемо переработанный ассортимент.

Также лучшие коллекции представили: Кристина Кравец (Ессентуки), Ольга Трубихова – Татьяна Суходоева (Москва), Арина Григорьева (Ростов-на-Дону), Кристина Соловей (Ростов-на-Дону), Инна Гриор (Москва), Лилия Федорова (Чебоксары), Вадим Сулименко (Ростов-на-Дону), София Моисеева (Майкоп), Дарья Герко (Новосибирск), Ксения Духанова (Москва), Инна Басишвили (Сочи), Анастасия Басова (Шахты), Юлия Решетняк (Шахты), Марина Круглякова (Шахты), Мэри Хаким (Египет), Диана Каранадзе (Москва), Анна Горковенко (Майкоп), Жасмина Шарапова (Узбекистан), Мария Нехвядович (Барнаул), Александра Дмитриева (Шахты).

Как сказал Александр Хилькевич: «Конкурс стал площадкой для нового поколения дизайнеров – людей свободных и незакомплексованных. Это художники, которые смотрят на моду как на искусство. В этом их ценность для нашей культуры. В них наша сила».