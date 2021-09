Арт-сезон: на днях открывается Московский Международный Кинофестиваль Дизайна

С 29 сентября по 3 октября в Москве состоится Московский Международный Кинофестиваль Дизайна. Фестиваль проводится в сотрудничестве с Министерством культуры Российской Федерации и Миланским кинофестивалем фильмов о дизайне (MDFF).

«Среди присланных заявок - фильмы из Великобритании, Италии, США, Китая, Польши, Чили, Латвии, Дании, Канады, Сингапура, Аргентины, Бельгии, России, и мы очень рады такой географии и масштабу. Мы познакомим российских зрителей с уникальными кинопроизведениями и откроем специфику отношения к красоте и дизайну разных стран», – говорит президент Московского Международного Кинофестиваля Дизайна, Борис Хобод.

Программа кинофестиваля получилась объемной и многогранной, как и сам дизайн. Калейдоскоп кадров, музыки, ритмов повествования: fashion-показы, рассказ о самом высоком небоскребе и о деревьях, вырванных ураганом, и играющих свою последнюю роль в античном театре; кинопортреты культовых дизайнеров и культовых брендов; Чили, Италия, США, Китай, Ливан; изгибающийся бетон, струящиеся ткани; студенческие показы и работа великих и признанных архитекторов.

Фестиваль продемонстрирует архитектурные шедевры от лауреата Притцкеровской премии Рю Нисидзавы, чилийского архитектора и лауреата Притцкеровской премии Алехандро Аравены, бразильского архитектора Оскара Нимейера, лауреата Прицкеровской премии и премии Praemium Imperiale 2021 года в области архитектуры Гленна Мёркатта и др.

ПРОГРАММА КИНОФЕСТИВАЛЯ:

КОРОТКИЙ МЕТР:

Архитектура на краю: дом Нисидзава (Architecture on the Edge: Nishizawa House)

документальный фильм, режиссёр Марио Новас, Чили, 2021

12 минут, 14+

Цикл «Архитектура на краю» показывает знаковые образцы чилийской архитектуры, построенные культовыми архитекторами. Эти захватывающие дух произведения построены в пустыне, на краю океана, среди гор или расположены на земле, подверженной землетрясениям.

Архитектура на краю: дом Клотца (Architecture on the Edge: Klotz House)

документальный фильм, режиссёр Марио Новас, Чили, 2021

12 минут, 14+

С помощью поистине потрясающих кадров фильм представляет некоторые из самых привлекательных и знаменитых зданий и исследует архитектуру.

Троян (Troiane)

документальный фильм, режиссёр Стефано Сантамато, Италия, 2020

16 минут, 14+

За одну ночь, в октябре 2018 года, ураган повалил 14 миллионов деревьев, превратив пышный горный пейзаж на севере Италии в апокалиптическую землю. Экологические последствия повлияют на жизнь в этом районе на многие десятилетия вперед. В Карнии, одном из наиболее пострадавших районов, было извлечено 400 таких деревьев, и они были отправлены в Сиракузы, через всю страну, где на сцене греческого театра они сыграли последнюю роль, как немые свидетели этой трагедии. Фильм рассказывает об их путешествии.

Мотивы интерьера (Interior Motives)

документальный фильм, режиссёр Натали Шириньян, США, 2017

34 минуты, 14+

Первый документальный фильм о взаимосвязи моды и дизайна интерьера.

Изобретательные тюрьмы Пиранези (Piranesi Canceri D’invenzione)

документальный фильм, режиссёр Грегори Дюпонд, Италия, 2010

12 минут, 14+

Виртуальное путешествие по тюремным помещениям Пиранези в Италии. Сочетание разных стилей и таинство, и мощь архитектуры гениальных строений.

Другое измерение архитектуры (Another Dimention of Architecture)

документальный фильм, режиссёр Джиа Ли, Китай, 2020

12 минут, 14+

Фильм о самом высоком небоскребе Китая.

Виды, не виданные ранее (Visions Not Previously Seen)

документальный фильм, режиссёр Кристиан Бруно, США, 2019 год

16 минут, 14+

Портрет дизайнера Барбары Стауффахер Соломон, сочетавшей швейцарский модернизм с попэстетикой. Именно она создала дизайнерский феномен под названием «суперграфика».

Горящая страна чудес (Burning Wonderland)

документальный фильм, режиссёр Мая Агаева, Великобритания, 2021

2 минуты, 14+

Фильм об отношениях человека и природы. Через показ фэшн коллекции показано пренебрежительное отношение современного общества к нуждам Земли.

Небо (Sky)

документальный фильм, режиссёр Мишель Биззи, Италия, 2021

4 минуты, 14+

Яркое и эмоциональное путешествие с использованием цветов и материалов новой дизайнерской концепции.

Следующее воскресенье (Next Sunday)

документальный фильм, режиссёр Марта Богданска, Польша, 2021

18 минут, 14+

Фильм исследует нереализованный потенциал Международной ярмарки Рашида Караме для местных жителей Триполи, Ливан. Маарад (местное название) был спроектирован известным бразильским архитектором Оскаром Нимейером в 1960-х годах и занимает 1 миллион квадратных метров.

Как согнуть бетон за 108 простых шагов (How to Bend Concrete in 108 Easy Steps)

документальный фильм, режиссёр Махеш Мадхав, США, 2021

17 минут, 14+

Инженерное дело встречается с искусством. Промышленный бетон превращается на глазах зрителя в красивую мебель. Помимо документирования физического процесса скульптурирования, документируется этика и процесс создания идей.

История хлопка (The Story of a GOTS Seed)

документальный фильм, режиссер Дини Ван ядер Хойвел, Бельгия, 2021

7 минут, 14+

Описание:

Откуда берутся футболки? Короткий покадровый рассказ о модном путешествии хлопка: из фермы в магазин. У зрителя прекрасная возможность понаблюдать за прекрасным преобразованием. Узнайте, что Global Organic Textile Standard означает для планеты и ее жителей.

Сецессио Плебис (Secessio Plebis)

художественный исторический фильм, режиссер Иоанис Папалойзу, США, 2021

5 минут, 14+

Описание:

«Secessio plebis» была неформальной акцией протеста во времена Римской империи, когда массы рабочих покидали город и оставляли правящий класс на произвол судьбы, подобно всеобщей забастовке. Наш фильм «Secessio Plebis» - экспериментальный фильм о моде, пропагандирующий силу, родство и солидарность рабочего класса. Действие фильма разворачивается в аграрном ландшафте, и в нем изображены двое мужчин, бежавших ради достижения этих ценностей.

Сады Робин Гуда: краткая история (Robin Hood Gardens: A brief history)

документальный фильм, режиссёр Джо Гилберт, Великобритания, 2020

7 минут, 14+

Описание:

На дворе 2021 год, и я уже 6 лет снимаю упадок, разрушение и «возрождение» знаменитых садов Робин Гуда. Я, как режиссёр, многим обязан этому месту.

От деревяшки до стола (Tree To Table)

документальный фильм, режиссёр Чак Каммингс, США, 2018

10 минут, 14+

Описание:

Фильм о том, как срубленное дерево превращается в декоративный обеденный стол.

Современный минимализм (Stan Bitters Modern Primitive)

документальный фильм, режиссёр Франческо Ди Амиго, США, 2015

13 минут, 14+

Описание:

В фильме рассказывается о творчестве Стэна Биттерса, скульптора из Калифорнии, уроженца Фресно, чья карьера охватывала шесть десятилетий.

100 женщин-архитекторов (100 Women Architects)

документальный фильм, режиссёр Беверли Уиллис, США, 2009

19 минут, 14+

Описание:

Фильм о самых знаменитых женщинах - архитекторах в истории.

Мартинелли Луче - Свет ради жизни (MartinelliLuce - Lightforlife)

анимация, режиссёр Урош Вукович, Италия, 2019

3 минуты, 14+

Описание:

Анимация, рассказывающая о Martinelli Luce. Зритель узнает о бренде через набор продуктов, которые едва заметны, но тем не менее представляют собой важные ценности: минимализм, геометрию и природу. Свет, формы и цвета направляют зрителя через вселенную Мартинелли, вызывая ощущения и эмоции, чтобы раскрыть суть бренда лидера светового дизайна.

Я вижу во сне стулья (I Dream Chairs)

документальный фильм, режиссёр Стивен Фарина, США, 2018

7 минут, 14+

Описание:

Краткий профайл современных видов мебели.

ПОЛНЫЙ МЕТР:

Перспектива «Оливетти» (Prospettiva Olivetti)

документальный фильм, режиссёр Давиде Маффей, Италия, 2020

89 минут, 14+

Оливетти - легендарная итальянская компания, производитель пишущих машинок, компьютеров, принтеров и аппаратуры различного назначения. Фильм-путешествие по зданиям компании в Италии и за рубежом: выставочные залы, фабрики и штаб-квартиры дочерних компаний, задуманные как визитные карточки компании и спроектированные международными мастерами архитектуры.

Душа места (Glenn Murcutt - Spirit of Place)

документальный фильм, режиссёр Кетрин Хантер, Австралия, 2017

60 минут, 14+

Фильм исследует жизнь и искусство величайшего архитектора Австралии.

Этеротопия в Ла Маддалене (Eterotopia La Maddalena)

документальный фильм, режиссёр Иво Пизанти, Италия, 2021

40 минут, 14+

Рассказ о территориальной исследовательской лаборатории в Ла Маддалене, которую координирует группа архитекторов под названием Eterotopia. Военные форпосты, богатство природных красот — вот некоторые из историй, которые были исследованы в течение десяти дней экспериментов с помощью карт и невидимых узоров.

Цифровизация (Digitalization)

документальный фильм, режиссёр Ивас Буртникс, Латвия, 2021

70 минут, 14+

Студенческий показ мод Художественной академии Латвии ежегодно представляет коллекции модной одежды: функциональные, концептуальные и авангардные коллекции, представляющие моду как универсальное выражение искусства и дизайна.

Дом моей мечты на заднем дворе (My Backyard Dream House)

документальный фильм, режиссёр Адам Бентли, Канада, 2020

82 минуты, 14+

Описание:

«Дом моей мечты на заднем дворе» — это серия короткометражных фильмов, в которых исследуется использование пригодных для жизни помещений на небольших участках земли. В фильме рассматриваются возможности строительства или адаптации недорогого жилья на неиспользуемых площадях.

Дом набекрень (The Tilted Block of Flats)

документальный фильм об архитектуре, режиссёр Альберто Валтеллино, Италия, 2021

74 минуты, 14+

Описание:

Бергамо. Terrazze fiorite и Bergamo Sole (архитекторы Джузеппе Гамбиразио и Джорджио Зенони, 1976), сегодня они являются одними из самых завидных жилых домов. Здания являются предметом живого кинематографического исследовательского проекта.

Соединенные Штаты модельера Эли Тахари (The United States of Fashion Designer Elie Tahari)

документальный фильм о модельном бизнесе, режиссёр Давид Сереро, США, 2021

65 минут, 14+

Описание:

Модельер Эли Тахари живет американской мечтой более 50 лет. Он приехал в Нью-Йорк в 1971 году с менее чем 100 долларами в кармане, спал на скамейках в Центральном парке и построил империю моды стоимостью в миллиард долларов.

Возвращение к славе - особняк Дзюкуидзю (The Return to Glory -Jukuiju Mansion)

документальный фильм, режиссёр Лин Хуан-Вэн, Тайвань, 2021

49 минут, 14+

Описание:

Построенный в 1930-1940 годах «Особняк Дзюкуидзю», представляет собой трехсекционное сооружение в окружении традиционных китайских зданий. Здание является сочетанием архитектуры Миннани и западной культуры. Будучи когда-то шумным особняком, теперь же он превратился в груду развалин. Этот фильм - возможность вернуться в историю и вернуть былую славу этому творению.

Парадигма «Оливетти» (Paradigma Olivetti)

документальный фильм, режиссёр Давиде Маффей, Италия, 2020

88 минут, 14+

Описание:

В чем разница между стилем и дизайном? Фильм раскрывает тайны легендарной компании Оливетти и рассказывает о зарождении культуры промышленного дизайна. Оливетти - итальянская компания, производитель пишущих машинок, компьютеров, принтеров и аппаратуры различного назначения.

Социальный клуб Тионг Бару (Tiong Bahru Social Club)

экспериментальный художественный фильм, режиссёр Тан Би Тиам, Сингапур, 2021

89 минут, 14+

Описание:

Ах Би отправляется в комедийную одиссею через социальный клуб Tiong Bahru - проект по созданию самого счастливого района в мире. Мало-помалу встречи Ах Би с местными жителями раскрывают абсурдность жизни.

В специальный внепрограммный показ вынесены

Освещённые помещения (Spazi Illuminati)

документальный фильм, режиссёр Джиакомо Альбо, Италия, 2020

11 минут, 14+

Морбеньо – небольшой итальянский городок с населением около 12 000 человек. Здесь родился Луиджи Качча Доминиони, один из главных героев итальянской архитектуры после Второй мировой войны. Библиотека Эцио Ванони – одно из самых знаковых зданий, которые он спроектировал. Строительство началось в 1965 году, а полная реконструкция, задуманная архитектурным бюро Ghilotti, была завершена в 2016 году. Фильм рассказывает об этом шедевре, обогащенном новой формой и новыми функциями.

Архивная ретро коллекция видео от Оливетти (Olivetti archives)

документальный альманах, Италия, 2021

42 минуты, 14+

Архивная коллекция коммерческих, рекламных и художественных видео от знаменитой итальянской компании Оливетти.

Расписание дискуссий ММКД:

30 сентября 2021

МАРШ Ссылка на регистрацию: https://mmkd.timepad.ru/event/1780759/

15.00 – 16.00 Показ фильма «Душа места» про Гленна Мёркатта

16.00 – 17.30 Дискуссия «Место, где обитает душа».

Участники: Григорий Гурьянов, бюро «Практика», Илья Мукосей, МАРШ, Юлия Шишалова, «Проект Россия», Артем Филатов/Алексей Корси, Андрей Адамович, бюро А2М

CASA RICCA Ссылка на регистрацию: https://mmkd.timepad.ru/event/1782283/

18.30 – 20.00 Artist-talk о кино и дизайне с кинокритиком Егором Беликовым и дизайнером Андреем Будько «Кино, в котором я живу»

1 октября 2021

CASA RICCA Ссылка на регистрацию: https://mmkd.timepad.ru/event/1782449/

18.00 – 20.00 Public talk с дизайнером Дианой Балашовой и режиссером Тимуром Газиевым «Портрет дизайнера в интерьере».

Показы и встречи состоятся в кинотеатрах «ИЛЛЮЗИОН», «FOSTER CINEMA» и других площадках Москвы.

Подробнее на сайте: https://designfilmfestival.ru/

По данным пресс-службы проекта.