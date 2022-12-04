Базовая коллекция ювелирных украшений «Золото. Элегантная классика» в SUNLIGHT

Ежедневно креативная команда крупнейшей ювелирной сети № 1 SUNLIGHT изучает горячие тренды. Мода ювелирного рынка динамична и непостоянна, но существует вечная классика, которая не теряет свою актуальность никогда. Именно поэтому многие мировые ювелирные дома, например, Chopard, Cartier и Tiffany & Co, делают ставку на украшения именно в классическом стиле. SUNLIGHT также уделяет большое внимание категории классических изделий, которая занимает 70% из всего ассортимента сети.

Сегодня современная ювелирная классика – это уравновешенность форм, гармоничность пропорций, симметрия, сдержанность и упорядоченность декора. Все эти характерные признаки можно отметить в доведенных до совершенства изделиях базовой коллекции «Золото. Элегантная классика» в SUNLIGHT.

Из сезона в сезон дизайн классических изделий плавно трансформируется тонкими линиями, геометрическими фигурами, как всегда изящным исполнением в своем неистовом, все также строгом и лаконичном постоянстве. В коллекции «Золото. Элегантная классика» представлены все основные формы классических украшений и их вариации: дорожка, изделия с одним камнем, композиция из бриллиантов, визуально повторяющая форму крупного бриллианта в эталонной огранке и многие другие. Украшения данной коллекции производятся на фабриках России в золоте 585 пробы. Надежное качество изделий обеспечивают заводы исключительно бриллиантовой специализации.

«Золото. Элегантная классика» - это изделия, идеально гармонирующие с любой одеждой и уместные в любой ситуации. Универсальная база ювелирного гардероба, которая должна быть в арсенале каждой женщины. Классика выглядит стильно, строго и скромно, при этом явно свидетельствует об определённом статусе женщины в обществе, благодаря удивительной способности подчеркивать естественную красоту и индивидуальность. Мировые звезды в большинстве своем тоже отдают предпочтение классическим украшениям в своих повседневных образах, например, Анжелина Джоли, Николь Кидман, Моника Беллуччи и многие другие. Вспомним культовую Одри Хепберн и знаменитый фильм «Завтрак у Тиффани», где она любовалась именно классическим украшением в витрине любимого магазина.

В SUNLIGHT представлено более 50 000 украшений и более 35-ти ювелирных коллекций. За счет самого большого объема закупок на ювелирном рынке России компания предлагает самые привлекательные цены своим клиентам. Высокое качество представленных на полках гипермаркетов SUNLIGHT гарантирует широкий штат ОТК, который в регулярном режиме проводит тройной контроль качества всей продукции: сначала на фабрике производителя, затем на складе при приемке товара и непосредственно в самом магазине.

Идеальный подарок для себя и любимых с бесплатной доставкой по всей России можно найти в мобильном приложении SUNLIGHT, которое является лучшим ювелирным приложением № 1 по количеству установок в мире.