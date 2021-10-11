Blanche Moscow: платья, достойные королев!

Как часто в поисках «того самого» платья, которое покорит всех на престижном мероприятии, дамы буквально сбиваются с ног. Журналы, каталоги, шоу-румы, видео с модных показов… Можно отсмотреть десятки, сотни моделей, но всегда чего-то будет не хватать. Ведь хочется соединить актуальность и классику, индивидуальный подход и модные тенденции. Платье должно обязательно соответствовать как личности, так и событию! Именно так подбирают платья для своих клиенток в салоне Blanche Moscow.

Стилисты салона свободно ориентируются во всех актуальных трендах, в предложениях модных дизайнеров, в тканях, фасонах, типах фигуры. Именно здесь нашла платья своей мечты Ребекка Беттарини, которая недавно стала героиней всех новостных лент – 1 октября она обвенчалась в Исаакиевском соборе с Великим князем Георгием Романовым.

Фото с венчания предоставлены журналом СОБАКА.RU

Само по себе событие стало сенсацией, ведь последнее венчание представителей императорского рода в России было более 120 лет назад. Антураж мероприятия был безупречен, но в центре внимания было, конечно, белоснежное платье невесты. У Ребекки были определённые требования к платью, и она потратила немало часов на посещение модных домов Европы. Но заглянув в итоге в Blanche Moscow, выбрала там не только наряд для венчания от Reem Acra, но и вечернее бархатное платье от Gatti Nolli, а также ещё несколько платьев.

Выбор в бутике действительно большой, но бывают ситуации, когда без помощи портных не обойтись. Стремясь к идеальной церемонии, Ребекка заказала в ателье Blanche Moscow платья для других участниц церемонии. Итог – полноценная уникальная коллекция бархатных платьев в старорусском стиле. Они подчеркнули красоту и изящество наряда невесты и очень ненавязчиво соединили традиции и современность.

Blanche Moscow

Якиманский переулок 6/1

Москва, Россия

+7 926 568 16 99

www.blanche-moscow.com

www.instagram.com/blanchemoscow