Свадебный дом Blanche Bridal

В центре Москвы открылся флагманский салон свадебной и вечерней моды Blanche Bridal. В респектабельном особняке в центре Москвы на нескольких этажах разместились шоу-румы с коллекциями ведущих мировых свадебных дизайнеров, а также ателье, выполняющее индивидуальный пошив платьев любой сложности.

Флагманский бутик – это уникальное пространство, где каждая гостья почувствует себя настоящей королевой. Максимально продуманные дизайнерские интерьеры обеспечивают изысканную атмосферу, роскошные витрины притягивают взгляды, собственная парковка делает визит в бутик максимально удобным.

В бутике можно познакомиться с последними коллекциями ведущих кутюрье – именно эти наряды выбирают для торжеств Дженнифер Лопес и Бейонсе, Леди Гага, Кэти Перри и Пэрис Хилтон. Представлены и аксессуары – обувь, сумки и украшения. Основательница Blanche Bridal и собственной марки Blanche Atelier Марго Шелобкова сделала ставку на не выходящий из моды роскошный минимализм и безупречный крой – эксклюзивно в России бренд представляет самые известные Дома свадебной моды: Galia Lahav, Reem Acra и многих других.

Во флагманском бутике можно как подобрать готовое платье, так и сделать заказ в ателье. Закройщики и портные высочайшей квалификации, с огромным опытом и безупречным вкусом воплотят в жизнь любые идеи – они могут не только идеально посадить платье по фигуре, но и изменить его в случае необходимости. Работая с деликатными тканями и используя сложные виды вышивки, специалисты ателье помогут создать уникальный свадебный образ, опираясь на пожелания невесты, или предлагая свои собственные варианты.

www.blanchebridal.ru