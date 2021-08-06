Бренд DIM поделился предпочтениями россиян при покупке нижнего белья

Аналитики компании пришли к выводу, что самые высокие продажи приходятся на нижнее белье из 100% натуральных материалов, при этом, женщины отдают предпочтение мультипакам (упаковкам с несколькими товарами), а мужчины выбирают белье с «эффектом второй кожи». Цветовые же предпочтения россиян приходятся на тропический розовый(женщины) и классический черный (мужчины). Выборка учитывала продажи во всех розничных магазинах сети по России, включая франчайзинговых партнеров.

ЦА- женщины

Если говорить о товарах для женской аудитории, то абсолютным лидером ( в т.ч. если сопоставлять с ассортиментом для обоих полов), стала линейка мультипаков Les Pockets. Это комплекты трусиков, объединенные не только стилистикой, но и представленные в одной модели (боксеры, слипы, шортики). В этом году бренд DIM празднует 30-летие этой инновационной линейки, традиционно показывающей высокие результаты продаж.

Обращая внимание на конкретную цветовую гамму, вызывающую наибольший интерес у поклонниц Les Pockets , стоит выделить оттенок «тропический розовый».

ЦА-мужчины

В мужском сегменте товаров французского бренда лидирует линейка белья с эффектом «второй кожи» DIM Modal. Здесь показатели продаж несколько ниже, чем в женском сегменте, однако этот факт объясняется распределением покупателей марки по полу ( примерно 60% - женщины, тогда как мужчины – 40%).

Возглавляет ТОП- оттенков среди покупателей-мужчин черный. Это, пожалуй, можно объяснить присущим мужчинам консерватизмом отсутствием дополнительных требований к нижнему белью (для женщин это, как правило, не только предмет одежды, он должен нести еще и нагрузку с эмоциональной, визуальной точки зрения).

ЦА – мужчины/женщины

Обращая внимание на линии DIM, представленные в коллекции товарами для обоих полов, лидером становится DIM Sport, с очевидными высокими показателями продаж, начиная с февраля 2021 года. Эксперты марки связывают этот высокий показатель с временем пандемии прошлого года, когда у россиян не было стабильной возможности заниматься спортом в привычном графике.

Общий тренд

При структурировании всех линеек DIM на такие условные направления, как: «Товары для спорта и активного отдыха», «Товары для моделирования фигуры», «Товары из 100% натуральных тканей», «Забота о женщинах» ( комплекты для кормления младенцев, менструальные трусы)», лидером по показателям продаж станет направление «Товары из 100% натуральных тканей». Аналитики бренда полагают, что на этот спрос оказывает влияние запрос общества на натуральность, экологичность, осознанное потребление. Кроме этого, в 2021 году DIM активно взаимодействовал с организациями по вопросам экологии, вторичной переработке материалов (фонд «Русклиматфонд» и АНО «Собиратор») и это также могло сказаться на спросе.

Города- лидеры

Наибольший рост продаж по результатам аналитики показали магазины бренда в городах: Москва, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород.

Ирина Середа, генеральный директор российского подразделения французского бренда DIM: «Анализируя сезонные продажи, мы понимаем клиентов и их запросы более четко. Основываясь на этой информации, команда бренда может корректировать закупки тех или иных линеек, отдавать предпочтение определенным материалам. Это своего рода интерактивный диалог с конечным потребителем. Без него развитие современного бизнеса невозможно».