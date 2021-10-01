DIM представляет инновационную коллекцию термобелья.

Изобретение Heattech (Хиттэк) принадлежит японским специалистам и не имеет аналогов в мире. Одежда, разработанная на основе этой технологии, отлично защищает от холода, а в теплом помещении не создает «парникового эффекта». При этом, сам материал тонкий и идеально прилегает к телу.

Волокна инновационного материала поглощают влагу, выработанную телом, а движение крошечных частиц производит энергию в виде тепла. Оно удерживается между волокнами при помощи специальных «воздушных карманов», подобно структуре натуральной шерсти. Таким образом удается достигать ощутимо «теплого» эффекта при минимальной толщине ткани. Изнанка материала также удерживает тепло, не влияя на постоянную циркуляцию воздуха.

Термобелье, созданное по технологии Heattech, обладает антибактериальными свойствами и позволяет минимизировать неприятные запахи. Кроме этого, превосходная упругость и надежность инновационных волокон сохранят форму изделий даже после многократных стирок.

Капсула термобелья по технологии Heattech представлена моделями леггинсов и футболки с длинными рукавами для мужчин и футболкой с длинными рукавами и боди- для женщин.