DIM запустил собственный интернет-outlet

На площадке https://dimoutlet.ru/ представлен максимально полный ассортимент мужского и женского нижнего белья, колготок, носков, купальников, а также спортивной и домашней одежды.

Проект уникален тем, что Россия первая страна, где у французского бренда DIM есть интернет-магазин в формате outlet.

Клиентам DIM Outlet будет доступна возможность возврата в течение 30 дней, быстрая и бесплатная (в зависимости от региона и суммы чека) доставка со склада в России, а также безопасная оплата.

Кроме этого, ассортимент outlet будет намного шире, чем на популярных маркетплейсах и при подписке на обновления, у клиентов будет возможность воспользоваться специальными условиями и участвовать в акциях от DIM.

Ирина Середа, генеральный директор российского подразделения французского бренда DIM: «На сегодняшний день у DIM в России есть несколько розничных магазинов в outlet-формате, но они сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге. Запуск интернет-платформы https://dimoutlet.ru/ позволит большему числу покупателей со всей России приобретать любимые товары по сниженным ценам, не выходя из дома.»