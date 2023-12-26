Илья Авербух отметил юбилей масштабными гала-шоу «Вместе и навсегда»

18 декабря отметил 50-летие Илья Авербух, потрясающий фигурист, виртуозный режиссёр и хореограф, проницательный продюсер… Чемпион Мира, Европы и России, победитель Финала чемпионской серии Гран-при, серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию, Заслуженный мастер спорта России, лауреат ордена «Дружбы», премий «Звезда театрала», «Тэфи», премии имени Олега Янковского «Творческое открытие» …

Вот уже несколько десятилетий Илья Авербух является тем человеком, который в прямом смысле творит историю фигурного катания, приумножая его лучшие традиции.

20 лет компания Ильи Авербуха покоряет сердца публики невероятными ледовыми спектаклями и постановками с участием звёзд мирового фигурного катания, благодаря телевизионным шоу «Ледниковый период» и «Ледниковый период. Дети» популярность симбиоза спорта и искусства возросла в геометрической прогрессии.

Накануне юбилея Ильи Авербуха в Москве на ледовой арене «ВТБ Динамо» с невероятным размахом прошло два грандиозных гала-шоу «Вместе и навсегда», посвящённых юбилею Маэстро Фигурного катания и 20-летию его компании.

Название неслучайно и символично: так называются все знаковые Московские шоу Ильи Авербуха, посвящённые торжественным юбилейным датам. Фразу «Вместе и навсегда» можно назвать лейтмотивом жизни и творчества Ильи Авербуха: в его команде работают выдающиеся профессионалы. Первое шоу команды Ильи Авербуха состоялось 20 лет назад в Новосибирске и называлось «Ледовая симфония» - все эти десятилетия блистательная команда лучших из лучших мастеров «играет» на струнах души миллионов поклонников пленительную и чарующую «симфонию», резонирующую в самое сердце.

В масштабном гала-шоу нашли отражение самые знаковые и значимые моменты биографии выдающегося фигуриста, гениального хореографа, режиссера, продюсера и потрясающего человека!

Илью поздравили друзья, коллеги и соратники и, конечно, самые близкие - мама, очаровательная супруга и муза, актриса театра и кино Елизавета Арзамасова, сыновья Мартин и Лев...

Публика вместе с главным героем торжества прошли по затейливым лабиринтам его судьбы и самым эпохальным событиям.

Весь вечер звучала живая музыка в сопровождении Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Зыкиной, под руководством Дмитрия Сергеевича Дмитриенко. На экранах демонстрировался чутко продуманный фото и видеоряд из личного архива фигуриста и его соратников.

На протяжении всего вечера на лёд «ВТБ-Арены» выходили выдающиеся фигуристы, которые являются легендами разных эпох мирового фигурного катания, и юные надежды ледового мира – юниоры и дети, которые находятся в начале спортивного пути. Илья Авербух - та личность, которая вносит колоссальный вклад в преемственность поколений.

Во время общения с прессой все фигуристы и артисты отмечали, что Илья Авербух является для них эталоном творческого драйва, вдохновения, профессионализма, верности своему призванию, благодарили его за развитие, возможность разнообразных экспериментов и импровизаций и выражали искреннее восхищение талантом и работоспособностью юбиляра.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕГ, ЗНАКОВЫЕ ЛЕДОВЫЕ СПЕКТАКЛИ, ЛЕГЕНДАРНЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ШОУ…

Начиналось гала-шоу с видеоролика, в котором мама именинника делится воспоминания о его первом танце на льду под названием «Лягушонок», его юный Илья исполнял в 9 лет. Под трогательное поэтическое выступление Елизаветы Арзамасовой номер «Лягушонок» на льду воплотил юный фигурист Арсений Федотов.

Илью Изяславича поздравила Марина Анисина, с которой они дважды стали двукратным чемпионом мира среди юниоров. Илья и Марина представили фрагмент своей победной юниорской программы «Фигаро», а полностью танец воплотили молодые фигуристы - Александра Шинкаренко и Владислав Михайлов.

Тренер Наталья Линичук и Ирина Лобачёва, в тандеме с которыми Илья выиграл все самые знаковые спортивные состязания, сказали в адрес именинника много тёплых слов и, конечно же, по доброй традиции проехали с юбиляром вдохновенный «круг почёта». Молодые фигуристы, Софья Шевченко и Андрей Ежлов, воссоздали на льду триумфальный танец, с которым Илья и Ирина стали серебряными призёрами Олимпиады 2002 года.

Обязательным условием именинника был то, чтобы все, кто выходит на лёд в этот вечер, были на коньках!

Даже специально приехавший из Северной столицы заслуженный тренер России Алексей Николаевич Мишин, в свои 82 бодро вышел на коньках и ловко продемонстрировал «ласточку». Алексей Николаевич назвал Илью Авербуха «Колумбом фигурного катания», который во время путешествия по морям и океанам натолкнулся на Арзамасские острова и нашел там свое «Золотое руно». Метафоричное поздравление выдающегося тренера было не просто очень оригинальным и остроумным, но и невероятно точным: Илья Авербух в мире фигурного катания действительно, словно Христофор Колумб, он точно знает, что «невозможно переплыть океан, не потеряв берег из виду». Этот человек не боится мечтать и рисковать, расширяет границы, открывая новые и новые горизонты.

Соратники и коллеги по «Ледниковому периоду» и многим другим проектам, Александр Жулин и Елена Масленникова, отметили верность и преданность юбиляра своему призванию. Александр поблагодарил, что когда-то Илья пригласил его стать сначала участником, а затем наставником легендарного шоу.

Номера проходили не только под аккомпанемент оркестра, но и под выступления вокалистов. Большинство из певцов в разные годы участвовали в шоу «Ледниковый период», регулярно являются членами жюри самого красивого телевизионного проекта, а значит все они - члены большой и дружной семьи Ильи Авербуха. Разнообразные музыкальные композиции исполнили: Зара, Алексей Воробьёв, Алексей Гоман, Светлана Светикова, Наталья Подольская, Юлианна Караулова, Регина Тодоренко и Влад Топалов, Людмила Соколова, Дмитрий Маликов, Марьям Мерабова, Филипп Киркоров и другие.

Добрые искренние слова поздравления в адрес Ильи Авербуха говорили участники разных сезонов «Ледникового периода»: Макар Запорожский, Кирилл Зайцев, Катерина Шпица, Вячеслав Чепурченко, Екатерина Стриженова, Алла Михеева, Дмитрий Хрусталёв, Юлия Зимина, Юлия Барановская, Алёна Бабенко.

Во вдохновенном и вдохновляющем номере под песню «Замыкая круг» в исполнении Алексея Гомана и Марии Зайцевой участники разных сезонов шоу с доброй тёплой ностальгией вспомнили свою личную историю первых шагов, побед и преодолений в фигурном катании, а Илья выразил надежду, что «круг» ещё не замкнулся и всеми любимый телепроект будет продолжен.

Отдельный номер был посвящён и проекту «Ледниковый период. Дети» - некоторые его участники сейчас успешно покоряют спортивные соревнования, завоёвывают титулы и медали.

Вспомнили на юбилейном вечере и космическую энергию открытия «Олимпиады в Сочи» - в воплощении команды синхронного катания был представлен блок «Космос», режиссёром которого выступил Илья Авербух.

В программу гала-шоу были интегрированы фрагменты из самых знаковых и значимых ледовых спектаклей юбиляра: «Огни большого города» (Мария Петрова, Алексей Тихонов, Полина Тихонова, балет, акробаты), «Кармен» (в сценах из этого спектакля приняли участие - Евгения Медведева, Александр Энберт, Марк Кондратюк, балет и акробаты), «Ромео и Джульетта» (Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Алексей Ягудин, балет и акробаты) и «Анна Каренина» (Оксана Домнина, Алексей Ягудин, балет и акробаты).

В динамичном увлекательном рассказе о каждом спектакле был представлен как массовый номер, так и дуэтный.

ПРЕМЬЕРЫ И УЖЕ ПОЛЮБИВШИЕСЯ ПУБЛИКЕ НОМЕРА

Анна Щербакова представила проникновенную премьеру под философскую метафоричную песню в исполнении Алексея Воробьёва «О чём ты думаешь?», а Евгения Медведева презентовала жизнеутверждающий танец под песню Филиппа Киркорова «Летите».

Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин вышли на лёд с уже любимым публикой проникновенным театрализованным этюдом под пронзительное "Эхо любви" на стихи Роберта Рождественского, а Алексей Ягудин в своей неповторимой манере во всей гамме чувств воплотил целую судьбу под песню «Как молоды мы были» на стихи Николая Добронравова. Эти танцы, без сомнения, входят в золотую коллекцию любимых номеров выдающихся фигуристов.

Мария Петрова и Алексей Тихонов уже по доброй традиции вышли на лёд не в дуэте, а в трио - с дочкой Полиной. Албена Денкова и Максим Ставиский чувственно исполнили номер «Кони привередливые» на стихи Владимира Высоцкого в исполнении Людмилы Соколовой, а Михаил Коляда презентован юбиляру своего «Белого ворона». Александра Степанова и Иван Букин станцевали под песню «Внеорбитные» в исполнении Юлианны Карауловой. Евгения Тарасова и Владимир Морозов продемонстрировали сложнейшие выбросы и подкрутки в номере под песню Александра Панайотова «Да». Евгения Тарасова выступала на шоу в День своего рождения - 17 декабря серебряному призёру Олимпийских игр исполнилось 29 лет, многотысячный зал поздравил фигуристку бурными овациями.

Участники шоу пригласили зрителей в иллюзорный, но такой пленительный «Город влюблённых людей», который смело можно назвать «крылатым Пегасом» мечты!

ЭПОХАЛЬНЫЙ ВЫХОД НА ЛЁД РОМАНА КОСТОМАРОВА

Кульминационным моментом вечера стало катание Романа Костомарова! В шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которое в августе и сентябре видели жители и гости Сочи, Роман в кроссовках выходил на лёд к своей супруге Оксане Домниной в невероятно пронзительном и драматичном номере «Ангел», которая Оксана танцевала с Максимом Шабалиным. Все мы верили и надеялись, что и на коньках легендарного Чемпиона обязательно увидим, но даже в самых оптимистичных прогнозах боялись предполагать, что это произойдёт так скоро!

17 декабря мир увидел, что нет ничего невозможного и что терпение, труд, сила характера и поддержка близких способны творить чудеса.

В номере «Ангел» Роман Костомаров появился на льду на коньках и станцевал с верной супругой Оксаной Домниной, чья поддержка помогает ему преодолеть самые страшные испытания. Публика стоя приветствовала фигуриста!

А в финале второго отделения Олимпийский чемпион в паре со своей победоносной партнёршей Татьяной Навкой Роман уверенно и артистично воплотил фрагмент триумфальной Олимпийской программы «Кармен». Фигуристы были в тех же образах, что и на Олимпиаде 2006 в Турине! Татьяна даже пошутила, что как бы парадоксально ни звучало, на них надеты их Олимпийские костюмы. Выход Романа на лёд - триумф жизни над смертью, торжество силы духа, воли, мужества и справедливости!

Зал бурными несмолкаемым овациями стоя приветствовал удивительного фигуриста и потрясающей силы воли человека, который своим примером доказывает, что в жизни нет ничего невозможного.

Роман поблагодарил всех, кто помог ему преодолеть страшное испытание: "Хочу поблагодарить свою жену, которая была рядом со мной каждую минуту, моих родителей, моего брата, всех, кому я был небезразличен. Рад поздравить Илью с юбилеем, он был рядом со мной со всей командой. Если с тобой рядом родной человек, есть смысл идти дальше".

«50 - НЕ ВОЗРАСТ, А РУБЕЖ!»

Завершить этот репортаж с грандиозного гала-шоу мы хотели бы поздравлением Татьяны Анатольевны Тарасовой: "Я с самого начала до сегодняшнего дня к тебе хожу, вижу твое развитие. То, что я сегодня увидела, меня просто потрясло. Ты счастливый человек, желаю тебе, чтобы твое счастье продолжалось еще 50 лет как минимум. Чтобы ты делал каждый год по два новых спектакля и не забывал старые. Дай бог, чтобы у тебя была счастливая жизнь и чтобы рядом с тобой всегда была твоя мама. Поблагодарим ее за то, что она подарила стране и миру такого прекрасного сына, который работает по 24 часа в сутки. Люблю тебя!"

И, конечно, не обошёлся вечер без чувственного сольного номера виновника торжества. На своём прошлом юбилее Илья танцевал под «Монолог» на стихи Марины Цветаевой в мощном воплощении Марьям Мерабовой, для танца этого года Илья выбрал песню «Не спешите нас хоронить», экспрессивный номер юбиляра предварило восхитительное поэтическое выступление Лизы Арзамасовой. Выбор песни очень ассоциативен и аллегоричен: позади очень много побед и достижений, а впереди - без сомнения, новые свершения, открытия и триумфы!

Грандиозное юбилейное гала-шоу Ильи Авербуха стало историей и вошло в его огромный творческий багаж, навсегда оставив след в сердцах всех свидетелей и участников. Эфир по доброй традиции покажет Первый канал.

А юбиляр уже готовится представить свой новый проект - с 27 декабря по 7 января в Лужниках пройдёт премьера семейного спектакля Ильи Авербуха «Корова на льду», но это уже совсем другая история, о которой мы обязательно расскажем…

Снова и снова поздравляем непревзойдённого Мага и Чародея Фигурного катания с юбилеем и точно знаем, что для Ильи Авербуха «50 - не возраст, а рубеж!»

Корреспондент - Бурулева Юлия

Фотограф - Поплавская Виктория