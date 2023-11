В Four Seasons Hotel Moscow состоялась восьмая ежегодная Церемония вручения премии OK! Awards «Больше чем звёзды»!

В течение двух месяцев читатели журнала ОК! принимали участие в голосовании на сайте ok-magazine.ru, выбирая самых достойных в более чем десяти номинациях.

Награду в категории «Главный герой. Музыка» получила Мари Краймбрери, лауреатом в номинации «Главный герой. Кино. Актер» стал Александр Яценко за роль в фильме «Праведник», а победительницей «Главный герой. Кино. Актриса» - Юлия Пересильд за «Вызов». В категории «Главный герой. Театр» сразу двое замечательных актеров: Евгения Добровольская за роль в спектакле «Космос» (МХТ им. А.П.Чехова) и Максим Севриновский за роль в спектакле «Генерал и его семья» (Театр имени Вахтангова). «Главный герой. Сериал. Актер» – Игорь Гордин («Балет»); «Главный герой. Сериал. Актриса» - Виктория Исакова (13 клиническая).

Самых успешных дебютантов отметили в категориях «Новые лица. Музыка» - Ева Власова, «Новые лица. Кино. Сериалы» - Елизавета Базыкина, а «Родителями года» были названы участники группы IOWA — Катя Иванчикова и Леонид Терещенко.

В категории «Новые формы» награду получила Ирена Понарошку, а лауреатами номинации «Герой из сети. Инсайт люди» стал Александр Зарубин (Саша Стоун)

Новая, особая номинация - «Главный герой. Выбор редакции», безоговорочным победителем которой стал Роман Костомаров.

Также по традиции был вручен специальный приз главного редактора: в этом году его обладателями стали Александра Ребенок и Александр Горбатов, а «Приз зрительских симпатий» — достался Иванушкам International, они завершили церемонию награждения OK! Awards «Больше чем звёзды» 2023, исполнив свои самые громкие хиты, под которые танцевал весь зал.

Ведущими торжественной Церемонии стали главный редактор OK! Вадим Верник и обворожительные Анна Снаткина и Юлианна Караулова.



Мероприятие посетили: Константин Хабенский, Дарья Мороз, Юрий Чурсин, Алла Сигалова, Юлия Пересильд и Михаил Тройник, Даниил Воробьев, Ангелина Стречина и Илья Малаков, Сабина Ахмедова, Ханна и Пашу, Игорь Верник, Агата Муцениеце, Ирина Пегова, Сергей Урсуляк, Лиза Шакира, Сергей Бурунов, Елена Лядова, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Ида Галич, Юлия Хлынина, Яна Чурикова и многие другие.



Грандиозную атмосферу вечера создали выступления друзей журнала ОК! – Евы Власовой, Маши Шейх, Ольги Задонской, Алсу, Natan, Amirchik, а также специальный номер из мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой».



Образы звезд в этот вечер дополнили роскошные ювелирные изделия от Mercury.



Перед Церемонией была организована OK! Style Studio, где специально для гостей мероприятия будут работать профессиональные визажисты от Faberlic и стилисты по волосам от SO WELL.