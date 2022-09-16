Что такое наркомания, причины появления зависимости

Есть вещества, вызывающие нарушения в работе головного мозга. После их употребления меняется сознание, мироощущение, эмоциональный фон, человек может впасть в эйфорию или депрессию с суицидальными попытками. Эти вещества вызывает психическую и физическую зависимость. Человек регулярно испытывает потребность снова принять привычную дозу. Такое явление называется наркоманией.

Особенности наркомании

Каждый современный человек должен знать, что такое наркомания. Это заболевание в российской версии МКБ-10 входит в определение “Синдром зависимости”. Наркомания приводит к тотальному разрушению личности и тела. Человек, длительное время принимающий наркотики, начинает вести асоциальный образ жизни, разрушает свой организм. В результате наркомании рвутся семейные связи, повышается преступность.

Особенности наркоманов:

· не могут испытывать позитивные эмоции без приема наркотика;

· разрушаются отношения с близкими людьми – уходят понимание, забота, любовь и душевное тепло;

· настроен к себе негативно;

· разрушается самооценка;

· появляются сильные обиды на близких;

· чувствует вину;

· не видит смысла в существовании, не находит себя в социуме;

· не желает чего-либо достичь, нет мотивации;

· боится неудачи;

· очень узкий кругозор, направленный на одну цель – добычу наркотика.

Причины наркомании

Основными причинами возникновения наркомании считаются любопытство, эксперименты над сознанием и недостаток любви и внимания. Повышен риск наркоманов у людей с низкой самооценкой, не находящих себя в социуме. Наркотики в этом случае становятся обезболиванием – в них убегают, чтобы замкнуться в иллюзорном мире.

Последствия

Продолжительность жизни наркоманов невелика. При внутривенном введении от первого укола до смерти проходят от 7 до 10 лет. При передозировке или приеме наркотиков плохого качества больной может погибнуть уже через полгода после первого приема.

Жизнь наркомана может оборваться в любой момент. Чаще всего причиной смерти является передозировка или заражение крови. У наркоманов часто встречаются заболевания печени и СПИД.

Лечение наркомании

Как с любой болезнью с наркоманией можно бороться. Полного излечения не будет, можно только достичь ремиссии – в этом случае человек не употребляет наркотики, но риск возвращения пагубной привычки всегда очень высок.

Обратиться к врачу не поздно никогда – это полезно на любом этапе развития болезни. Усилия специалистов будут направлены на уменьшение тяги к наркотикам. Сначала снизятся дозы, затем частота употребления. В идеале наркологи должны добиться полного отказа пациента от психоактивных веществ.

Для лечения наркоманов используются медикаментозные и психотерапевтические методы. После окончания курса терапии придется проходить психосоциальную реабилитацию.

Как уберечься от наркомании

Наркомания – огромная проблема современного общества. Согласно статистике 1% взрослых людей имеют наркотическую зависимость. На самом деле цифра может быть в несколько раз выше, ведь не все наркоманы попадают в статистические данные. Поэтому профилактика наркозависимости исключительно важна. Она входит в компетенцию государства. В первую очередь используется активная пропагандистская работа. Ее начинают еще со школьниками. Целью агитации является создание стойкого негативного отношения к наркотикам.

Наркологи уверены, что каждого десятого наркомана можно полностью избавить от зависимости и вернуть к нормальному образу жизни. Но самостоятельно остановить влечение к психоактивным веществам могут считанные единицы. Профессиональная помощь станет спасательным кругом, даст реальный шанс на выздоровление.