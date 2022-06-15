Dreams by CPM - самое ожидаемое деловое событие lingerie индустрии

Одна из ведущих международных выставочных платформ в индустрии нижнего белья, пляжной моды, а также одежды для дома и йоги - dreams by CPM - меняет стратегию, расширяя аудиторию посетителей.

Организаторы проекта анонсировали сроки проведения двух предстоящих сезонов - они состоятся с 30 августа по 02 сентября 2022 года и с 20 по 23 февраля 2023 года на площадке ЦВК “Экспоцентр”. Выставка переместит всю экспозицию в самый красивый павильон комплекса - Форум. Таким образом, состоится интеграция с европейскими и локальными премиум-брендами одежды и аксессуаров, участвующими в работе крупнейшей в России деловой платформы индустрии моды CPM - Collection Premiere Moscow.

Этот шаг позволит производителям модного белья, купальников, а также одежды для дома и йоги презентовать новые коллекции не только специализированным закупщикам lingerie-индустрии, но и ритейлерам, работающим с другими категориями одежды и аксессуаров в высоком ценовом сегменте. Задачу повышения эффективности для участников также будут решать площадки для интерактивных показов и лектория dreams dialogue. Благодаря поддержке и активному участию экспертного сообщества, производители и байеры смогут узнать о последних модных трендах, актуальных тенденциях в развитии торговых форматов и аналитике в области продуктового менеджмента на встречах с Fashion Consulting Group, Lingerie-Business.ru, Carlin Creative Bureau Russia и другими специалистами.

Мария Жданова, менеджер проекта dreams by CPM: "Выставка dreams by CPM отличается гибкостью формата, поскольку ниша бельевого бизнеса во многом связана с “большой” индустрией моды и такими факторами, как общие колебания потребительской активности, перемены логистических цепочек, изменения предложения со стороны производителей тканей и фурнитуры и т.д. Наша задача как организаторов - обеспечить не только комфортные условия для работы участников на площадке, но и расширять спектр их потенциальных клиентов. Именно поэтому мы перемещаем экспозицию в павильон с премиальными брендами - чтобы вовлечь байеров, работающих на стыке разных ниш рынка".

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