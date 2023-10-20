Ecom Retail Week 2023 – ежегодный Международный форум электронной коммерции и ритейла прошел в Москве 10 — 11 октября 2023 года. На форуме встретились свыше 200 спикеров и 5 000 экспертов и практиков, представителей федерального и регионального ритейла, маркетплейсов, ведущих отраслевых бизнес — ассоциаций, поставщиков потребительской продукции и решений для бизнеса, консалтинговых компаний, регуляторов в сфере потребительского рынка и стартап-сообщества.

На Ecom Retail Week 2023 прошли выступления лидеров и экспертов российского и зарубежного рынка e-commerce, встречи с регуляторами и ТОП — менеджментом ведущих ритейл и логистических компаний, презентации лучших кейсов, выставки успешных технологических и логистических решений.

Обширная деловая программа ECOM 2023 состояла из более 50 экспертных сессий и панельных дискуссий. На площадке выставочной экспозиции свою продукцию представили более 100 экспонентов, в числе участников события представители 150 крупных ритейлеров и маркетплейсов.

Каждый год ключевой точкой ECOM становится стратегическая сессия «Стратегические приоритеты ECOM отрасли» в формате круглого стола, за которым встречаются лидеры рынка Е-commerce - представители органов власти, главы отраслевых ассоциаций и крупнейшие торговые сети. В ней принял участие статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. В дискуссии приняли участие: основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук, управляющий директор Ozon Сергей Беляков, Владлен Максимов, вице-президент ОПОРЫ РОССИИ, Артем Соколов, президент Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и другие известные эксперты.

Представители компании-интегратора рассказали о возможностях цифровых двойников. В частности, BIA Technologies привели пример одного из крупнейших транспортно-логистических операторов страны, который успешно применяют технологию на практике. Кроме оптимизации временных затрат на выполнения операций на терминалах более чем на треть и повышения пропускной способности складов на четверть, технология цифровых двойников позволяет сократить операционные затраты на 15% и пробеги сборщиков-комплектовщиков и погрузочно-разгрузочной техники на 20%, поделились в BIA Technologies.

В рамках форума прошел круглыйстол «DIGITAL MARKETING - ПЕРЕЗАГРУЗКА: ТРЕНДЫ И ВОЗМОЖНОСТИ»

Модератор: Анна Лебедева исполнительный директор Ассоциации «Маркетинг в ритейле», член правления РАЭРР.

Максим Погребняк, руководитель направления digital-продвижения Ozon: Фокус Озона сместился на китайский рынок. Мы первые в России, кто стал делать рекламу прямо на устройствах (встроенная платформа). Улучшаются рекламные возможности, которыми мы пользуемся.

Ксения Альховская, руководитель отдела редакторского контента «М.Видео-Эльдорадо»: Выделено несколько новых трендов: качественный контент и поиск Нейросети. Но при этом стоит заметить, что они не заменят человека.

Мария Дементьева, директор по маркетингу AB InBev Efes: Диджитал маркетинг меняется. Блогеры остаются важным инструментом трафика, но при этом экосистемы (как ВК) создают новый land scale для блогеров. Так появляются новые площадки (замена ютуба на площадку вк). При этом процесс перехода для маркетинга сложный, так как меняются метрики, способы анализов. Искусственный интеллект как мировое сообщество. Мы только учимся с ним работать, и нужно понимать, где его можно использовать, а где это просто модная и малоэффективная тема. Реклама на маркетплейсах - наиболее растущая площадка для размещения креативов.

Мы не работаем на перфоманс. Мы работаем на отношения с клиентом. Надо встраиваться в тот контент, который встраивается. Нужно быть внимательным, понимать tone of voice и идти за ним, оставаясь верным своим принципам и бренду.

Андрей Осокин, директор по маркетингу «Детский мир»: Мобильный маркетинг пострадал сейчас больше всего. Чтобы получить релевантный трафик, используется In app. 80% трафика просто сливается. Трафик стал дорогим, и запуск его стал сложным. Жизненно важно стало работать не с новым трафиком, а с удержанием старого.

Искусственный интеллект не применим к digital. Половина баннеров в «Детском мире» генерируется с AI. Сейчас стараемся использовать AI в написании промтов и анализ их влияния на СТR. Но пробы реализации будут только в ближайшее время. Нет сейчас маркетинга, есть только МарТЕХ.

Люди перестают хотеть читать. Это не проблема. Цивилизация меняет способы потребления контента. Крутая статья даст меньший выхлоп, чем крутой reels или shorts. Надо перестраиваться и искать подход, как новое поколение будет покупать в будущем. Самая большая борьба за внимание пользователя.

Виктория Лузгина, бизнес партнёр индустрии Food Retail Яндекс: Ритейлу важно поймать своих покупателей, чтобы из офлайна не убегали в чужой онлайн. Изменить пользовательский путь сложно, и нужно его выстраивать так, чтобы люди оставались с вами на всю жизнь. Мобильные приложения должны быть максимально понятными, иначе даже ваш промокод на скидку будет бесполезным.

Виталий Шахматов, директор отдела интернет-маркетинга HOFF: Нейросети нужно учить, они не заменят человека, то есть они «бестолковые». Роль технологии переоценена. Это новые тренды, но нужно привести в порядок внутрянку, а потом гнаться за трендами.

Анна Лебедева подвела итог: Маркетинг стал более осознанным, выбираются только рабочие инструменты без погони за трендами. Нужно заниматься бренд-билдингом и понимать свою целевую аудиторию, на нее и ориентироваться.