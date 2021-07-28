Эстетика и красота ремесленного труда южных берегов Франции в летней коллекции DOUCAL'S 2021

Коллекция летней обуви Doucal`s вдохновлена парижанами, которые любят свой город, но, в середине лета, мчатся на юг, прислушиваясь к зову цветущей лаванды. Они летят в Ле Миди – место, которое нечто больше, чем просто географическая точка на юге Франции. Здесь сплетаются театральные фестивали Авиньона и Экс-ан-Прованса, производство оливкового масла, невероятные панорамные виды на Прованс и красота домиков в типичных оттенках от бледно-желтого до ярко-красного, а также крохотные деревеньки, наполненные антикварными магазинами и местными мастерами.

Эстетика и красота ремесленного труда, которая пропитывает этот регион, вдохновила мастеров Doucal`s на возвращение к традиционным моделям и ценностям ручной работы. Взглянув на коллекцию через эту призму, можно заметить использование натуральной кожи, плетения и классических деталей, таких как пряжки на сандалиях, а также кисточки и бахрому.

Влияние винтажа и ностальгия по прошлому нашли отражение в босоножках на каблуке в стиле ретро, украшенных кожаной подошвой, которая создана из состаренной или плетеной кожи, с необработанными или с окантованными ремешками.

Гибрид – популярное слово, в нем спортивный стиль соединяется с деталями ручной работы. Как например, в сандалиях с пряжками и застежками-липучками, которые становятся крупнее, за счет увеличенной резиновой подошвы. Стиль Doucal’s остается неизменным, при этом обретая чрезвычайную функциональность и универсальность, для элегантных образов динамичной женщины, ищущей новые возможности экологически устойчивого образа жизни.