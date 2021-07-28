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Модная Лена

Яхтенный дресс код в специальной летней коллекции обуви Doucal`s

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  • 28 Июля 202114:09
Сюжеты: Весна-лето 2021

  Правильная обувь – это, неотъемлемая часть гардероба современного капитана и любителя яхтинга. Палуба любого судоходного средства, очень опасная поверхность, поэтому существуют правила, по которым любому участнику путешествия, нужна правильная обувь, она должна очень плотно сидеть на ноге и при этом иметь подошву с хорошим сцеплением с поверхностью палубы. Именно этими правилами руководствовались Doucal`s при создании этой капсульной коллекции.

  Эта модель - интерпретация обуви моряков, найденной в архивах. Для нее использовались новые цвета и детали, которые придают ей современный вид и делают еще более универсальной, а также вдыхают в эту модель новую жизнь. Она станет идеальным решением для безупречно стильного и уверенного в себе мужчины, который планирует наслаждаться летом, не упуская ничего из виду. Разве можно было выбрать другие цвета для создания этой обуви, чем яркие оттенки синего, охры и красного.

  Помимо обеспечения безопасности, обувь для яхтинга и морских путешествий должна легко одеваться и сниматься, без сложной шнуровки и множества застежек, поэтому яхтсмены так любят лоферы. Люди, далекие от яхтинга могут не знать, что на палубу не этично заходить без сменной обуви. Для любого капитана, его судно является домом и они следят за его чистотой, об этом тоже позаботились мастера Doucal`s, поэтому подошва на этих моделях белого или прозрачного цвета, которая не оставляет следов, в отличие от темной резиновой подошвы.

  Яхтинг считается элитарным увлечением и не многие люди могут себе его позволить. Поэтому яхтенная обувь, помимо своих практичных функций должна оставаться элегантной, современной и эксклюзивной. Вся обувь Doucal`s изготавливается вручную лучшими итальянскими мастерами по уникальным эскизам.

 

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