КАПСУЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ EKONIKA X USHATÁVА FW2021

«Эконика» представляет новую лимитированную капсулу EKONIKA X USHATÁVА - коллекцию для смелых, увлекающихся и находящихся в постоянном движении.

USHATÁVA – популярная марка нетривиальной базовой одежды с сибирскими корнями, чье название образуют фамилии его основательниц Алисы Ушаковой и Нино Шаматавой. Коллекции знамениты своей сочетаемостью и трендами вне времени, которые дизайнеры умело транслировали в совместной капсуле EKONIKA X USHATÁVА.

«Наша совместная коллекция капсулу EKONIKA X USHATÁVА - это объединение современного видения и 30-летнего опыта создания обуви. Основная идея максимально проста и применима в повседневной жизни. Работая над капсулой, мы представляли разные типажи современных женщин, их образ жизни. Нам хотелось, чтобы каждая нашла что-нибудь для себя. Мы создали базовую линейку обуви и аксессуаров в стиле USHATÁVА, уделив особое внимание работе с цветом, формой и пропорциями», — делится Нино.

Узнаваемые, лаконичные и стилистически выдержанные образы — главная формула новой коллаборации. Дизайнерский взгляд на базовые модели и формы: намеренно удлиненные мыски ботильон и лодочек, идеально округлые формы ботинок, ультравысокие сапоги-колготки, нарочито большие сумки-шопперы и универсальные клатчи. Скрытые детали поддерживают концепцию минимализма и монолитного образа.

«Узнаваемые, но достаточно простые образы — это главная формула бренда. И нам удается создавать их именно такими не благодаря ярким акцентам, а за счет работы с цветом и формой. Этот же подход мы применили, когда готовили коллекцию обуви и аксессуаров капсулу EKONIKA X USHATÁVА. Нам хотелось получить интересные и современные модели» — рассказывает Нино.

Не обошлось и без секретных приемов: бежевый цвет дал эффект прозрачности, длина ботфорт намеренно увеличилась до максимума, тем самым размыв грань между сапогами и колготками. Модели-трансформеры, к слову часть ДНК бренда USHATÁVA, стали изюминкой коллекции. Так, например, ботфорты, которые в одно движение руки превращаются в ботильоны и наоборот.

Мы хотели создать коллекцию для жителей большого города — современных, смелых, увлекающихся. И у нас это получилось.

Коллекция поступит в продажу в августе этого года и будет представлена в салонах «Эконика» и интернет-магазине сети.

С 21 июля 2021 можно оформить предзаказ на модели из лимитированной капсулы капсулу EKONIKA X USHATAVA на сайте www.ekonika.ru и первыми получить их еще до старта продаж в августе!