Ребрендинг EKONIKA: открытие нового флагмана в ТРЦ Афимолл Сити

Флагманский магазин EKONIKA в ТРЦ Афимолл Сити отражает концепцию ребрендинга и тему природы, которой вдохновлялась команда бренда. Здесь уже можно увидеть новый логотип и символ, представленные недавно в рамках ребрендинга сети — на вывеске и в интерьере пространства, на фирменных носителях и в деталях коллекции обуви и аксессуаров сезона FW 23/24.Вход в пространство магазина сделан максимально открытым и приглашающим. Вместо витрин в их классическом понимании, посетителей встречают крупноформатные LED экраны. Они вырастают из осколков белых величественных каменных глыб, которые находятся внутри торгового зала. Выдержанные по пропорциям, но не до конца обтесанные, здесь они нашли конкретное предназначение: это и кассовый стол, и презентация моделей обуви и аксессуаров. Подиум из облегченного синего бетона, пересекающий пространство — еще одна отсылка к природе. Он огибает каменные массивы, подобно реке, и играет роль не только торгового оборудования, но и просторных примерочных мест. Тёплое янтарное свечение, проникающее в зал — не просто инсталляция из тонированного стекла дополненная фирменными коробками, отделяющая клиентскую зону от складской, а приоткрытая завеса технических процессов, как правило скрываемых от посетителей. Такое решение подчеркивает стремление бренда к прозрачности и открытости перед аудиторией.
В зале появилась примерочная, которую можно забронировать заранее. Она спроектирована таким образом, что между ней и торговым залом есть пространство для комфортного ожидания.
С помощью новой функции Click & Collect на платформе Mercaux консультанты магазина могут по запросу покупателей оперативно заказать необходимые обувь и аксессуары с доставкой в другой магазин или в другое удобное для клиента время.
Если после покупки клиент хочет продолжить шопинг в торговом центре, он может оставить пакеты с коробками на хранение в магазине и забрать их до закрытия. Такие сервисы со временем EKONIKA планирует внедрять в рамках ребрендинга по всей сети.«Трансформацию EKONIKA мы начали задолго до того, как стали говорить об этом с аудиторией. Ведь важной основой успешности ребрендинга также является готовность продукта и его соответствие новой высокой планке. Благодаря усиленной работе команды до старта ребрендинга, к его началу нам удалось сместить фокус на моду и тренды, при этом сохранить высокое качество и удобство, за которое нас ценят клиенты. Сегодня это позволяет нам привлекать новую аудиторию и удерживать интерес лояльных покупателей.
Мы стремимся к тому, чтобы у покупателей был опыт полного погружения в наши изменения, а не только на уровне digital-площадок бренда и визуальной коммуникации. Так флагманский магазин в новом формате — ключевая составляющая в этом процессе, через которую мы также транслируем выход на новый уровень в fashion-ритейле».
Алеко Илиопуло, генеральный директор компании EKONIKAВ планах бренда масштабировать изменения и адаптировать ребрендинг для других торговых площадок сети. Уже к концу 2023 года появится еще один обновленный флагман в Москве, а на 2024 год запланировано открытие магазинов в новом формате и также с увеличенной торговой площадью в других городах России и странах СНГ.
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