Ребрендинг EKONIKA: открытие нового флагмана в ТРЦ Афимолл Сити

Флагманский магазин EKONIKA в ТРЦ Афимолл Сити отражает концепцию ребрендинга и тему природы, которой вдохновлялась команда бренда. Здесь уже можно увидеть новый логотип и символ, представленные недавно в рамках ребрендинга сети — на вывеске и в интерьере пространства, на фирменных носителях и в деталях коллекции обуви и аксессуаров сезона FW 23/24.

В зале появилась примерочная, которую можно забронировать заранее. Она спроектирована таким образом, что между ней и торговым залом есть пространство для комфортного ожидания.

С помощью новой функции Click & Collect на платформе Mercaux консультанты магазина могут по запросу покупателей оперативно заказать необходимые обувь и аксессуары с доставкой в другой магазин или в другое удобное для клиента время.

Если после покупки клиент хочет продолжить шопинг в торговом центре, он может оставить пакеты с коробками на хранение в магазине и забрать их до закрытия. Такие сервисы со временем EKONIKA планирует внедрять в рамках ребрендинга по всей сети.

Мы стремимся к тому, чтобы у покупателей был опыт полного погружения в наши изменения, а не только на уровне digital-площадок бренда и визуальной коммуникации. Так флагманский магазин в новом формате — ключевая составляющая в этом процессе, через которую мы также транслируем выход на новый уровень в fashion-ритейле».

Алеко Илиопуло, генеральный директор компании EKONIKA