Компания EKONIKA усиливает команды

Компания EKONIKA, которая сейчас насчитывает 120 офлайн магазинов по всей России, прокачала команду территориальных директоров всей розничной сети. Цель обучения — систематизация знаний о работе в коллективе из позиции win-win, получение современных управленческих практик не только для собственных побед, но и на пользу компании, сбор новых инструментов для работы в эпоху изменений.

Еще в 2022 году бренд провел ассессмент всех управляющих розничной и франчайзинговой сети. По итогу управляющие составили индивидуальный план развития сотрудников по обратной связи от своих руководителей и девять месяцев работали по программам — «Развиваю себя» и «Развиваю команду».

В этом году, накануне старта ребрендинга, для неформального подхода к обучению сотрудников бренд обратился в образовательный проект SETTERS EDUCATION, который создал образовательную программу для коммерческого департамента территориальных директоров и сотрудников отдела обучения компании EKONIKA. Спикером и куратором курса выступила Лена Скоробогатая — коуч ICF, психолог-консультант и ex-стратегический директор Braining Lab. Совместно с Леной под запрос бренда EKONIKA были поставлены конкретные цели и проведено обучение по темам: роли лидера, мотивация, ресурсы команды в стрессовых ситуациях, развитие сотрудников и команд, создание креативной среды и работа с обратной связью.

Выполняя задания, территориальные директора узнали о новых способах по выстраиванию взаимодействия с командой и о том, как вдохновлять сотрудников, работать с циклом мотивации и сохранять стимул к работе, а также актуальные техники модерации конфликта и алгоритм ретро. Особое внимание уделялось отработке эффективных диалоговых и командных практик, способов сбора обратной связи и обсуждения результатов работы с командой. Отдельные занятия прошли по темам создания креативной среды, проектирования и проведения креативных штурмов, а также ключевому вопросу: что значит быть креативным лидером.

«Обучение в таком составе мы проводили впервые. И это уникальный опыт, когда рассматриваются и обсуждаются ситуации с разных позиций — руководители, их подчиненные и коллеги. Процесс был небанальным, с большим вниманием к нашему запросу, нас слышали и быстро реагировали. Мы положили в копилку много актуальных практик, инструментов и подходов. Я давно не видела команду такими включенными с «горящими» глазами. У нас была возможность не только слушать теорию, но сразу отрабатывать полученные знания в небольших группах. Это позволило сформировать более открытую доверительную среду в команде, создать единое обучающее поле».

Марина Дегтярева, заместитель коммерческого директора по рознице

«Драйвер создания изменений, а также их адаптации и внедрения — люди. Поэтому инвестиции в развитие мышления, изучение новых подходов, да и в целом интеграция команд в вызовы бизнеса позволяют быть более гибкими и конкурентоспособными. Например, в проекте с EKONIKA мы решали задачу формирования общекомандной работы всех региональных директоров. Превращая конкуренцию в партнерство, нам важно было не только обучить руководителей практикам работы с командами, но и сформировать среду для обмена уже существующим опытом и экспертизой внутри бизнеса. Это будет задавать естественную внутреннюю динамику развития и толерантности к изменениям и новому. Масштабируем взаимодействие, а не всезнание».



Мария Бочарова, CEO SETTERS EDUCATION

После обучения по программе SETTERS EDUCATION сотрудники компании EKONIKA поделились полученным опытом на первой очной встрече всех московских управляющих «Будущее делаем вместе». Каждый секторподвел итоги за прошлый год и проработал актуальные темы: почему изменений так много в последние время, почему мы так эмоционально на них реагируем, как быть мотиватором для своей команды и как донести необходимость изменений для сотрудников, которые относятся к разным поколениям.