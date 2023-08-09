С сезона осень-зима 2023/24 EKONIKA глобально обновляется

Новая рекламная кампания EKONIKA осень-зима 2023/24 — старт обновления бренда. Лицом «космической» рекламной съемки стала топ-модель и мировой модный инфлюенсер Лена Перминова. В рамках проекта бренд представил новый логотип и символ, а в конце августа откроет в новом концепте свой флагманский магазин в московском ТЦ «Афимолл».

Об изменениях бренда

Природа и ее свойство постоянно трансформироваться, при этом оставаясь неизменной, вдохновила команду бренда на очередные изменения.

Предыдущий ребрендинг компания запускала в 2015 году. И спустя восемь лет бренд снова меняется, подтверждая свое желание соответствовать духу времени.

Символ бренда стал более лаконичным и связанным с названием, логотип теперь пишется латинскими буквами. Небесно-голубой фирменный цвет символизирует бурную водную стихию, а новый слоган «Переменная постоянная» отражает всю суть женской натуры.

О главной героине

Героиня новой рекламной кампании — Лена Перминова — воплощение образа истинной женщины, которая меняется и при этом остается собой. Модная, свободная, многогранная — успешная топ-модель, бизнесвумен и многодетная мама одновременно — Лена ярко и самобытно проявляет свой стиль.

О коллекции

В коллекции бренда сезона FW2023/24 можно найти все ключевые модные тренды: самые разнообразные модели ботфорт, сапог, ботинок, лоферов, туфель, балеток и стильных аксессуаров в переосмысленных силуэтах, новых фактурах и актуальных оттенках. Во всех моделях остается неизменным одно — качество в деталях, элегантные силуэты и мастерство исполнения.

Коллекция EKONIKA FW 2023/24 уже представлена в продаже в розничных магазинах, интернет-магазине ekonika.ru и в мобильном приложении бренда.

Ekonika Premium

Дизайнеры марки изящно соединили в коллекции последние модные тренды, элегантность и женственность. Классический леопардовый принт представлен в лаке и бархатистом велюре, базовые модели украшены тиснением под крокодила, эффектный металлик обретает новые актуальные оттенки серебра — с черным, белым и серым подтоном. Голенище в ботфортах и ботильонах из стретч-материал без подкладки, особо мягкая стелька сокетто и гибкая подошва, каблук от сверхэкстремальной шпильки до удобного kitten heel, съемная фурнитура — максимально продуманные детали, которые позволяют создавать уникальные и роскошные образы.

Ekonika

Дизайнеры вводят в коллекцию классический синий и серый деним — Изначально он появился в качестве текстиля на ботфортах и подкладке сапог, а затем была разработана натуральная кожа с имитацией под деним, в которой выполнены туфли, лоферы, казаки и сумки.

Тема природы раскрывается через базовые черные, молочные, коричневые и бежевые цвета и новые оттенки — глубокий оливковый, карамельный, за яркие акценты в гардеробе отвечают свежий лаймовый и горчичный желтый. В коллекции присутствуют трендовые анималистичные принты под питона и леопарда, отражающие смелый характер каждой модели.

Особое место занимают модели-трансформеры: съемные детали в виде бахромы и ремешков в одно движение превращают лоферы в туфли мэри-джейн. Обувь и аксессуары украшены новой фурнитурой — элементы металла с гальваническим покрытием в виде шипов, множество хольнитенов, отражающих актуальный тренд на готику.

Portal

Для новой коллекции дизайнеры выбрали капсульный подход — все модели объединены общей трендовой мото-стилистикой. Идею поддерживают культовые силуэты байкерских сапог и ботфортов, выполненные из натуральной кожи с винтажным эффектом, которую тонируют вручную несмывающимся составом.