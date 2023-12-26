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18 декабря состоялось официальное открытие флагманского магазина EKONIKA в ТЦ Метрополис

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  • 26 Декабря 202312:55
Сюжеты: Эконика

18 декабря состоялось официальное открытие флагманского магазина EKONIKA в ТЦ Метрополис. Пространство в современной концепции, с увеличенной площадью и новыми сервисами для посетителей. 

Поздравить компанию пришли амбассадоры и друзья бренда: Екатерина Лобанова, Мария Пак, Дарья Самкович, Виктория Богатырева, Алеша Славко, Анна Дубровина, Ольга Ломакина, Екатерина Земская, Мадина Тамова и другие гости.

Новый магазин отражает концепцию ребрендинга и тему природы, которой вдохновлялась команда. В условиях увеличенного до 400 кв.м пространства удалось разместить примерочную и внедрить новые сервисы для покупателей, которые уже получили высокую оценку в первом флагмане. Логотип теперь пишется латинскими буквами, символ бренда стал более лаконичным и связанным с названием. Небесно-голубой фирменный цвет символизирует бурную водную стихию. Новый слоган «переменна я постоянная» отражает миссию бренда: «Вдохновляя модными трендами, раскрывать индивидуальность. Стремиться к гармонии внутреннего и внешнего. Бережно и тепло относиться к каждому».

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