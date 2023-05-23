FINN FLARE объявил о начале ребрендинга

В этом году FINN FLARE открывает свежую главу в истории марки и запускает полное обновление имиджа. Летняя коллекция полностью отражает эволюцию бренда и предлагает совершенно новый взгляд на привычные уже фасоны, фактуры и ткани. Свободный силуэт, украшенный сложными формами и конструкциями, натуральные и смесовые ткани, такие как лен, вискоза, хлопок, а также новый и современный дизайн, отвечающий ключевым трендам сезона. Сохранив свой скандинавский характер и ДНК, FINN FLARE переживает новое рождение и переходит на следующий этап развития.

- «У меня есть любимая фраза Коко Шанель - Чтобы быть незаменимой, нужно непрерывно меняться. FINN FLARE является незаменимым для миллионов российских покупателей уже больше двадцати лет. И залог успеха мощного бренда – в понимании необходимости ребрендинга.» - Ксения Рясова, владелец и CEO бренда - “Сейчас в рознице 116 магазинов – мы очень большая сеть с отлаженной системой управления и логистики. Мы постоянно оптимизируем работу, открываем новые магазины, реорганизуем старые, активно развиваем онлайн-торговлю и обеспечиваем максимально качественный клиентский сервис. Ребрендинг – это многоэтажное строительство, поэтому изменения коснутся всех этажей. Во-первых, сайта. В течение месяца мы планируем запустить новый сайт; во-вторых, розницы. Мы уже начали обновление магазинов и первым будет наш флагманский магазин в Авиапарке – открытие в новом концепте ожидаем уже в августе этого года. В-третьих, - продукта. У нас расширяется ассортимент. Мы запустили костюмную группу и совсем скоро мы будем готовы презентовать линейку аксессуаров. И, конечно, в этом году мы представим несколько интересных коллабораций.”