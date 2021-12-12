FINN FLARE выпустил новую коллекцию с размерным рядом до 5XL

FINN FLARE включил в зимнюю коллекцию 2021-2022 модели plus size – от 3XL до 5XL, сделав более доступными самые разные категории продуктов – от традиционных уютных пуховиков до легкого трикотажа. Бренд постарался принять во внимание интересы всех категорий покупателей, и новые размеры появились как в женской, так и в мужской линейке одежды, что делает эту коллекцию максимально инклюзивной.

«Одна из ключевых целей нашей компании – создавать одежду, которая несет с собой уют, комфорт и уверенность, помогая в любую непогоду оставаться в гармонии не только с окружающим миром, но и с собой, – пояснил Дмитрий Шепилев, дизайнер бренда FiNN FLARE. – Поэтому мы, конечно, давно думали о расширении размерного ряда, тщательно продумывали его реализацию и очень рады, что это наконец произошло».

Уже сейчас на сайте бренда представлено широкое разнообразие моделей одежды, для которой доступны размеры до 5XL. Их можно разделить на две основные категории: базовые модели с размерной сеткой от S до 3XL, а также уникальные вещи только в больших размерах – от 2XL до 5XL.

«Отбор моделей для специальной части коллекции обусловлен особенностями силуэта и, как следствие, посадки вещей, – рассказал Дмитрий Шепилев. – Мы хотим, чтобы у наших покупателей не было ограничений, чтобы они всегда были довольными своими покупками, стильно выглядели и чувствовали себя уверенно».

Лекала одежды, которая выпущена только в категории plus size, отличаются от моделей, представленных в широком размерном диапазоне. Это необходимо для того, чтобы вещи правильно «сели» по фигуре, а образ получился красивым и комфортным, чему дизайнеры уделяют особое внимание. «Хотя это наш первый серьезный шаг в данном направлении, он должен стать не просто разовой акцией, а рутинной частью нашей работы, – уточнил представитель FINN FLARE. – Одежда больших размеров станет постоянным элементом новых коллекций и в будущем».

Для удобства поиска и ориентирования все вещи, представленные в больших размерах, собраны в специальном разделе сайта FINN FLARE и уже доступны для заказа. Кроме того, новая коллекция уже также представлена на популярных маркетплейсах.