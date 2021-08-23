Встречаем осень с оптимизмом: новая коллекция FINN FLARE с теплым настроением

Последние полтора года стали для человечества сложным периодом, полным ограничений и разочарований. Но особенно в тяжелые времена важно сохранять оптимизм, видеть красоту окружающего мира и привносить в него что-то свое, ведь он так нуждается в нашей осознанности и бережном отношении. Хотя для многих холодный сезон – причина для грусти, новая осенняя коллекция FINN FLARE полна оптимизма и несет с собой уют, комфорт и уверенность, помогая в любую непогоду оставаться в гармонии не только с окружающим миром, но и с собой.

Классическая гамма, дополненная нарядными осенними и умиротворяющими природными оттенками, напоминает о том, что осень – прежде всего пора разноцветной листвы, запаха влажного леса, глубокого синего неба и солнца настолько золотистого и мягкого, каким оно никогда не бывает в другие сезоны. Одним из главных героев коллекции стал цвет illuminating – тот самый символ радости жизни, который поднимет настроение даже в пору дождей. Солнечный настрой поддерживает зеленый цвет ирландских трав, а также очаровательные оттенки розового – игривые, романтичные и трепетные. Огненный красный придаст энергии в периоды сонной слякоти, а теплые терракотовый и рутбир придадут стабильности и уверенности в том, что все обязательно будет хорошо.

С выпуском новой коллекции FINN FLARE также осталась верной экологической повестке. В глубоком синем цвете, который стал одним из главных героев коллекции, читается призыв не забыть о важном – Мировом океане, который так нуждается в нашем внимании.

Один из главных трендов сезона – объемные рукава, которые окрыляют и делают образ мягким и романтичным. Осеннюю коллекцию характеризуют уточенные силуэты, элегантность и изящные формы, которые не так часто встречаются в верхней одежде для повседневной носки. Для поддержания оптимистичного настроя FINN FLARE создала яркие пальто в оттенках желтого, лаймового и оранжевого, которые не сможет заглушить даже ноябрьская серость.

Особенность осенней коллекции FINN FLARE – новое прочтение классических форм: от строгих сарафанов с актуальными лацканами, напоминающих о школе, плиссированных юбок и вязаных жилетов до стеганой верхней одежды и драповых пальто.

Дизайнеры бренда также уделили внимание одному из главных маст-хэвов гардероба в новом сезоне – вязаной одежде. Основная идея коллекции – сохранение гармонии с собой при любых внешних обстоятельствах, чему и служат уют тканей, мягкость материалов и романтичность фасонов. Наиболее актуальны асимметричные модели и трикотаж в полоску, а также сочетание в одном образе трех-четырех цветов. Многообразие орнаментов, высокий ворот, необычные рукава – значимые детали образов сезона осень-зима.

Еще одной из находок коллекции стали новые пряжи – фантазийная с ворсом «травка», вещи из которой похожи на меховые, и с кашемиром в составе – невероятно мягкие и шелковистые, и при этом согревающие. А чтобы мягкость и тепло сами не оказались беззащитными перед осенними ливнями, для верхней одежды применяются передовые технологии защиты ткани – ламинация и специальные влагозащитные пропитки, которые не дадут осеннему ненастью подобраться слишком близко.