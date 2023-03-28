Главная детская неделя моды объединила на подиуме народы России

Открытие 12-го сезона Главной детской недели моды Kids Fashion Week, организатором которой является Продюсерский центр «Грани», с размахом прошло 25-26 марта в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке.

Два с лишним десятка ведущих брендов и начинающих дизайнеров, более 300 моделей, более 20 тыс. человек зрителей, не считая многомилионной онлайн-аудитории – таковы первые оценки масштаба мероприятия.

Сезон полон ярких событий! В первый же день на подиуме Kids Fashion Week дебютировала, в коллаборации с брендом Sorvalo, 11-летняя Элина Галустян – самая юная дизайнер страны, дочь известного шоумена и актера Михаила Галустяна. Почетным гостем открытия стал знаменитый российский кутюрье Игорь Гуляев, который высоко оценил уровень мероприятия и пожелал со сцены успеха всем участникам! Дало старт программе специальное Зеркальное шоу – новая авторская постановка главного режиссера недели моды Валерия Сорокового, которую с блеском воплотили юные воспитанники модельной школы Продюсерского центра «Грани». Первый день, 25 марта, был целиком посвящен детской моде – свои коллекции представили бренды: МАЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ, CHOUPETTE, STILNYASHKA, ORIGINAL MARINES (Италия), BOBOLI (Испания), FIDGILIA. Показ L’EREDE прошел в коллаборации с певцом и продюсером Домиником Джокером и певицей Катей Кокориной. Хедлайнером дня стал итальянский бренд PINKO, известный своим сотрудничеством с такими мировыми звездами, как Наоми Кэмпбелл, Ирина Шейк, Ева Герцигова и др.

В заключительный день поддержать юных участников на подиум вышли и модели старшего поколения - выпускницы Школы Обаяния Валерия Сорокового. Задавая высокую планку моды от кутюр, второй день открыл показом своей роскошной коллекции известный российский художник-модельер, историк моды, создатель костюмов костюмы к фильмам из цикла «Тайны дворцовых переворотов», » «Гардемарины 1787. Мир» и др. Игорь Дадиани.

Главной жемчужиной и кульминацией дня стало представление одного из флагманских начинаний Продюсерского центра «Грани» - культурно-просветительского арт-проекта «Грани мира». На подиум вышли более 300 юных моделей из 30 регионов, которые представили красоту и богатство национальных костюмов своего края. Таким образом гости недели моды смогли совершить историко-географическое путешествие и погрузиться в традиции Татарстана, Тывы, Удмуртии, Чувашии, Дагестана, Камчатки, Кабардино-Балкарии, Кубани, Ненецкого автономного округа и даже лицезреть подлинный деревенский костюм 18 века. В ходе уникального показа была представлены особенности национального кроя и орнамента одежды Архангельской, Волгоградской, Кемеровской, Рязанской, Тверской, Свердловской областей. Начался показ «Грани мира» под эксклюзивный сет звезды современной мировой этномузыки - певца, поэта и композитора, финалиста телевизионных проектов на Первом канале и канале «Россия» GURUDE, который буквально погрузил зрителей в настоящий музыкальный транс. А в представлении одной из коллекций «Граней мира» эффектно всколыхнул подиум светский обозреватель абхазского происхождения Леван Тодуа, станцевавший лезгинку в национальном костюме.

«Я выросла в то время, когда мы дружили в СССР со всеми нашими народами и республиками, мы знали, как выглядят национальные костюмы друг друга, и когда я увидела сегодняшний показ, у меня такая невероятная ностальгия появилась, - поделилась своими впечатлениями от показа актриса театра и кино, телеведущая Ирина Безрукова. – Невероятно красиво. Такие талантливые дети! Коллекции потрясающие, некоторые просто сказочные. Сама идея детской недели моды прекрасная – это очень развивает детей: когда они репетируют, общаются вместе, учатся ходить по подиуму. Они становятся более грациозными. И что очень здорово, в сегодняшних показах я не увидела никакой пародии на взрослость - они не имитируют, не подражают. У них свой мир. При этом дети понимают, что такое красота – и внешняя, и внутренняя».

Закрывало дефиле проекта «Грани мира» платье, символизирующее Москву - столицу великой России, объединяющей народы и культуры. Платье было создано специально для нынешнего показа дизайнерами Ириной и Есенией Гордеевыми, в коллаборации с Катей Какориной и брендом L’erede. В платье на подиум вышла олимпийская чемпионка 2016 года по синхронному плаванию, шестикратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России Елена Прокофьева.

Затем ослепительное великолепие модного дня продолжилось показом брендом «Душегрея». На подиум в числе моделей вышли актрисы Яна Крайнова, Анна Здор с дочерью Варей, Екатерина Седик, а представила модное шоу телеведущая, лицо канала ТВ Центр Ирина Сашина.

В зале также можно было заметить знаменитостей, с интересном посетивших этот праздник моды и красоты. Среди них были: писательница Лариса Рубальская, солист группы «Банд’Эрос» Better, актрисы Ирина Лачина, Юлия Такшина, Наталья Громушкина, чемпионка мира по боксу и кикбоксингу Светлана Кулакова, телеведущие Ольга Жук, Ирина Пудова и многие другие.

Далее гостям были представлены показы брендов: LEYA ME, SORVALO, Юлия КРЫЛОВА, Marco Moretti (при участии известной телеведущей Светланы ЗЕЙНАЛОВОЙ), Sorvalo. Закрывало Главную детскую неделю моды MULTI COLOR SHOW BY GRANY от модельной школы Центра «Грани».

В концертной программе, сопровождавшей показы, участвовали:

знаменитый театр-студия «Непоседы», участник проекта «Голос Дети. Сезон 7» Alim Faze, артисты Школы-студии «Муха Мьюзик» , певица ANNY, хореографическая студия «Фламинго» и театр танца «Одисси», хореографическая студия «Локомотив» и др.

Постоянные ведущие недели моды - певец, автор песен, финалист проекта Первого канала «Голос», постоянный резидент проекта «Джазпорт» Иван Харитонов и актриса, певица и участница шоу «Голос. Дети» Таисия Скоморохова.

Никто из юных моделей не уехал без подарков! Всем были приготовлены литературные презенты от издательства «Рипол классик», которое, как и сами ребята, уверено: «Читать модно!».

«12-й сезон Главной Детской Недели Моды, как символ непрекращающейся красоты и гармонии, проходит под названием «Возрождение!», - комментирует главный режиссер недели моды Валерий Сороковой. - Именно так, возрождая и сохраняя традиции национальной культуры, воспитывая чувство прекрасного у детей и подростков нашей необъятной страны, можно сохранить наш особенный культурный код».

По словам автора Kids Fashion Week, руководителя Продюсерского центра «Грани» Елены Скляровой, Главная детская неделя моды в нынешнем сезоне растянется на весь год, реализуясь в отдельных мероприятиях. Так, осенние показы Главной детской недели моды в Москве состоятся вновь в полюбившемся организаторам ЦДМ 28-29 октября 2023 года.

Генеральный партнер Kids Fashion Week – интерактивный журнал Faktura

Официальный партнер по визажу – NGB (Next Generation Beauty)

Официальный партнёр по стилю - Screen Professional.

Компания АлХеМер Оптик - партнер недели моды, эксклюзивный дистрибутор ведущих европейских дизайнерских брендов оправ и солнцезащитных очков

Издательство «РИПОЛ классик», бренд декоративной косметики Lukky

Информационные партнеры:

Официальный телепартнёр – FASHION TV

журналы Fashion Look Magazine, Академия моды Kids, OM Russia, Modern Megapolis Guide, Melon Rich, «Дети индиго», «Богема», «Москластер», «Реальная Россия – Rusnewsday», Designers from Russia, Babyer, KIDSinSTYLE, АртМосковия, Podium.im.

Пиар-поддержка – агентство Владимира Преображенского Maestro Agency PR