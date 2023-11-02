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Ольга Зиновская

SUNLIGHT выступил партнером XIII сезона Kids Fashion Week

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  • 02 Ноября 202314:31

Лидер российского ювелирного рынка стал партнером Kids Fashion Week. Долгожданный праздник моды и творчества прошёл 28 октября в Центральном детском магазине на Лубянке в Москве.

Kids Fashion Week проводится в тринадцатый раз и объединяет талантливых российских дизайнеров, создающих современные яркие образы для детей и подростков. Выбор мероприятия для партнерства не был случайным, SUNLIGHT есть, что предложить молодежной аудитории. В магазинах сети и на сайте представлены стильные и безопасные для детей украшения из драгоценных и полудрагоценных металлов.

Гости праздника получили от представителей бренда приятные подарки. Отдельно SUNLIGHT отметил двух сильных и ярких представительниц российского шоу-бизнеса - Эвелину Бледанс и Ольгу Кормухину.

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