KIDS FASHION WEEK 2021. Продюсерский центр "ГРАНИ": обратная сторона модной индустрии и проверка форс-мажором.

23-24 октября 2021 в Москве состоялась Главной детской Недели моды KIDS FASHION WEEK.

Крупное, всероссийское, престижное событие в мире детской моды, в которой задействованы все сферы отрасли (дизайнеры и прочие производители детской одежды и обуви, актерские и модельные агентства, фотографы, профильные СМИ) . И, как обычно, ожидалось большое количество гостей, не считая участников из нескольких регионов нашей большой страны.

И, как ранее происходило, событие должно было состояться в родных стенах - в Атриуме Центрального детского магазина (ЦДМ), где и работают организаторы мероприятия — Продюсерский центр «ГРАНИ» и Центральный детский магазин, "дом" подарил "ГРАНЯМ" именно ЦДМ.

И именно там проходила большая часть показов KIDS FASHION WEEK:





KIDS FASHION WEEK, подготовка которой заняла несколько месяцев, изначально обеспечивалась безопасностью организационных мер статуса «covid free», с соблюдением всех санитарно-гигиентических норм, протоколов, предписанных Роспотребнадзором. Было оповещено о том, что и участникам, и всем без исключениям гостям, для пропуска необходимо предоставить свежие результаты ПЦР-тестов или QR-код, полученный после полного цикла иммунизации разрешенными вакцинами. При этом обеспечивались меры для обязательного использования медицинских защитных или, в крайнем случае, гигиенических масок.

Но буквально за несколько часов до начала масштабного мероприятия произошли шокирующие события, которые существенно повлияли на события… Некие лица (или организации), действуя преднамеренно, предприняли ряд мер, результатом которых стал запрет на проведение KDW в ЦДМ. В это время заканчивался монтаж подиума и декораций, завершалась подготовка, все это происходило вечером 22 октября, накануне открытия.



Общеизвестный факт: подобные мероприятия даже в отсутствие кризисных условий требуют долгой и многоэтапной подготовки: юридические вопросы, согласования, творческие и организационные шаги подготовки и т.д.

Крупные площадки, которые могли оказать помощь быстро и без проволочек, на нужные даты 23 и 24 октября оказались заняты. Помощь оказал дружественный ТД «Эстет», где традиционно проводится одна из трёх крупных Недель моды в России 2 раза в году ESTET FASHION WEEK.



Продюсер Елена Склярова в срочном порядке оповещает коллег и участников о срыве, совместно команда ищет выход из ситуации...







Продюсерский цент "ГРАНИ"

Руководители Елена Склярова и Валерий Сороковой

Главный координатор Людмила Хорева

Исполнительные директора: Артем Басов и Егор Скляров

Стилист проекта: Оксана Огнева

Помощники режиссёра Анжела Азнавурян и Елена Пучнина

BEAUTY партнёр: ngb.studio

Фотографы: Дмитрий Бабушкин, Fashionphotokeyt и Владимир Оленский

Легозастройка от партнёров Wave_music_group





Предстояла ещё одна бессонная и напряженная ночь, за время которой все декорации, реквизит, костюмы, инструменты, оборудование перевозилось на площадку ТД «ЭСТЕТ», где в экстренных условиях велась работа с монтажами декораций, укладкой и оформлением подиума, наладкой света и звука и прочими важными этапами подготовки.

Всё "с нуля" за одну ночь.

В действительности обычно за несколько часов до начала подобных масштабных мероприятий найти новую площадку, пройти снова все этапы подготовки, занявшие месяцы, переоборудовать совершенно другое пространство в нерабочее время, экстренно подняв все технические службы, очень сложно, почти невозможно. И Продюсерский центр «ГРАНИ» всей командой это невозможное сделал.



При этом следует понимать, о каких масштабах идет речь: в проекте задействовано более 20 домов моды, и дети-модели приехали из разных регионов страны. Ни продюсер Елена Склярова, ни художественный руководитель Валерий Сороковой, ни вся большая команда не могли даже рассматривать вариант отмены.



Для понимания масштаба:

11 сезон главного модного события в сфере детской моды посвящен гармонии. Тема оказалась особенно символичной, учитывая краткое описание форс-мажорных обстоятельств, едва не ставших причиной срыва долгожданного события.



Многие дизайнеры-участники и бренды недели моды: Borelli (Италия), Fetter, Hamleys, Sadali, Marco Moretti, Teewit kids, Choupette, Stilnyashka, DNK, BHS, Маленькая Леди, Империя Детства, Diamond Kids, Elenkids, Benetton, Маша Горячева, Светлана Анохина, L’erede, Beroni_kids, Стефания Пинягина. В показах участвовал также и премиальный европейский, испанский бренд STEFANIA, а также впервые к Неделе моды в России присоединился знаменитый и популярный итальянский бренд BENETTON.

Звездой показа, получившего название «Fashion FantAsia by Valery40» станет известный светский журналист и телеведущий Леван Тодуа.

Также приняли участие детские музыкальные коллективы: Театр-студия «Непоседы», школа Академия Игоря Крутого, представительница Грузии на Детском Евровидении 2020 Сандра Гаделия, SonaDance Театр, певица и блогер Люся Чеботина, а также авторы нашумевшего хита «Федерико Феллини» Galibri&Mavik.

Специальными гостями дня открытия станут певица Катя Лель, дочь которой участвовала в показе бренда L’erede, а также певец и продюсер Доминик Джокер.

Новые коллекции брендов и дизайнеров были продемонстрированы воспитанниками лучших модельных агентств со всей России. Мероприятие заслуживало внимания и высокой оценки, чтобы узнать о тенденциях детской и подростковой моды, как на главном детском подиуме открываются новые имена.



Дизайнер Маша Горячева, представила сразу два показа — детский и взрослый. Причем второй был совсем нетрадиционным, в рамках детского мероприятия: впервые в рамках KIDS FASHION WEEK был организован специальный показ «У Леди нет возраста». На подиум вышли модели категории «60+» , над совершенством дефиле которых работал автор и руководитель Школы европейского дефиле, режиссер-постановщик Валерий Сороковой. Его же собственное шоу закрывало это грандиозное мероприятие.









Теперь же, оглядываясь назад, на счастливый финал, сложно представить себе, сколько детских слез, и слез расстроенных родителей, могло быть пролито, если бы событие не состоялось, да и материальные расходы участников Недели моды и организаторов – отдельная статья, цифры в которой сложно поддаются подсчету. Но моральные, интеллектуальные усилия были не менее значимыми. Профессионалам это понятно, а гостям, детям-участникам, прилетевшим из разных концов страны, эти детали не так ясны, их расходы на приезд/прилет и проживание в столице существенно сказались на семейном бюджете, но, к счастью, это было не напрасно. Слезы и отчаяние организаторов,-коллектива Продюсерского центра "ГРАНИ", видели не только коллеги, но и многие участники, оказавшиеся в критичный момент в так называемом эпицентре событий в критичный момент.



Стоит внимания и факт: получить мгновенный отклик и помощь ТД «ЭСТЕТ» Продюсерский центр «ГРАНИ» смог благодаря тому, что за достаточно недолгий период со дня основания, он высоким профессионализмом, ответственностью и честностью заработал себе «имя» и безупречную репутацию, которая является важной основой успешного развития.

В очередной раз команда «ГРАНЕЙ» доказала: они – сила, команда профессионалов. С ними, как говорят, смело можно в разведку.



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Вместо эпилога...

В авиации есть такой термин: "скорость принятия решения". Это — наибольшая скорость разбега многодвигательного самолёта, при которой в случае отказа двигателя критического возможно как безопасное прекращение, так и безопасное продолжение влёта. "СПР не может быть меньше минимальной эволютивной скорости разбега и больше скорости при которой происходит отрыв от взлетно-посадочной полосы передней стойки шасси. При обнаружении отказа двигателя на скорости, меньшей или равной СПР, командир корабля обязан прекратить взлёт. При обнаружении отказа двигателя на скорости, большей СПР, взлёт продолжается".



На момент критических событий время скорости принятия решения было пройдено, и это осложняло задачу: безопасного пути назад уже не было. То, что произошло накануне, можно назвать авиационными терминами фигур высшего пилотажа: "петлёй Нестерова", или "плоским штопором", - по степени сложности было почти одинаково. С той лишь разницей, что эти фигуры им пришлось выполнять не по собственной воле и без страховки.

Эффективными действиями ПЦ "ГРАНИ" обеспечили себе нормальный "набор высоты" при очеведной невозможности подобного в тех условиях: масштабное событие, в которое было вложено много труда десятков людей, несмотря ни на что, состоялось, а уровень организации, безопасности и зрелищности был безупречным.





Специально для Intermoda.ru

Татьяна Олрер (стилист, обозреватель, модный эксперт)